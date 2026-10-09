Star Wars: Galactic Racer, 88 su Metacritic e quinto di sempre

Star Wars: Galactic Racer ha appena incassato un risultato che pochi titoli legati alla saga di George Lucas possono vantare. Con le prime recensioni arrivate in massa, il gioco di corse ha conquistato su Metacritic un punteggio di 88 su 50 valutazioni, piazzandosi tra i migliori videogiochi di Star Wars di sempre. Un traguardo che lo porta sopra i due capitoli con protagonista Cal Kestis e sopra ogni singolo episodio di Battlefront, cosa tutt’altro che scontata per un racing arcade.

A quanto pare la critica aveva una gran voglia di sfrecciare tra personaggi minori e competizioni motoristiche affini al podracing, quel mondo di bolidi spericolati che i fan ricordano dai tempi della Minaccia Fantasma. Ed eccolo accontentato.

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Una classifica dove contano i grandi nomi

Con il suo 88, Galactic Racer si sistema al quinto posto tra i giochi di Star Wars meglio valutati in assoluto. La posizione è condivisa con i tavoli a tema Guerre Stellari realizzati per Pinball FX e ZEN Pinball, che vantano lo stesso voto. Davanti restano soltanto quattro titoli considerati quasi intoccabili dagli appassionati: Knights of the Old Republic, Dark Forces 2, Rogue Squadron 2 e Jedi Outcast. Compagnia di tutto rispetto, insomma.

C’è poi un dettaglio curioso che vale la pena segnalare. Lo stesso punteggio fa sì che il gioco superi in valutazione ogni film della saga, con l’unica eccezione del primo capitolo originale. Un confronto un po’ azzardato tra mezzi diversi, certo, ma che rende bene l’idea dell’accoglienza ricevuta.

Una delle recensioni più dettagliate ha assegnato quattro stelle su cinque, descrivendo il titolo come un ritorno delle corse arcade piene di caos degli anni 2000, riportate ai giorni nostri con gare ad alta velocità fluide ed esaltanti. Il tutto si sposa alla perfezione con una struttura a run ed elementi tipici dei roguelike, una formula che dona varietà a ogni partita.

Il giudizio della critica e il contesto della saga

Altrove i complimenti non sono mancati. Testate come Eurogamer, Mirror Gaming, Giant Bomb e Radio Times hanno premiato Star Wars: Galactic Racer con il massimo dei voti, cinque stelle piene. Il resto delle recensioni rientra comunque nella fascia considerata positiva, con due valutazioni da 7/10 e un 68/100, numeri che restano più che dignitosi.

Il momento per il franchise non è dei più semplici. Al cinema Star Wars fatica da parecchio tempo e anche sul fronte televisivo alcune serie hanno deluso, mentre quelle riuscite sono state cancellate. In questo scenario i videogiochi stanno offrendo agli appassionati qualcosa di solido: prima Zero Company e adesso proprio Galactic Racer rappresentano un appiglio per chi cerca un prodotto di qualità ambientato nella galassia lontana lontana. Non manca nemmeno qualche battuta tra gli addetti ai lavori, secondo cui la possibilità di intrecciare una storia romantica con Ben Quadinaros, leggenda del podracing, avrebbe probabilmente regalato il gioco più votato della storia.

Sul piano narrativo il titolo propone una vicenda costruita come un vero e proprio film sportivo, ambientata dopo gli eventi del Ritorno dello Jedi. La scelta temporale non è casuale, visto che ricalca il boom delle competizioni motoristiche che nel mondo reale seguì la fine della Seconda guerra mondiale.

Fonte: TecnoAndroid