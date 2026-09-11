Meteo Pixel, tre nuove complicazioni per i Pixel Watch

Chi usa uno smartwatch di Google ha una piccola novità da scoprire sul polso, perché Meteo Pixel si aggiorna e porta tre nuove complicazioni per il quadrante dei Pixel Watch. Non si tratta di una rivoluzione, ma di quei ritocchi che cambiano in meglio l’uso quotidiano: qualità dell’aria, polline e precipitazioni ora si possono piazzare direttamente sulla watch face, senza dover aprire nulla. Un anno circa dopo l’arrivo dell’app anche sugli orologi, al posto della vecchia app Meteo, la formula comincia a prendere forma.

Le complicazioni, per chi non mastica il gergo di Wear OS, sono in sostanza dei mini widget da incastonare nel quadrante. Piccoli riquadri, numeri, icone, tutto ciò che permette di leggere un’informazione con un’occhiata veloce. Fino a ieri l’app ne offriva tre e nulla più, ovvero “Alba e tramonto”, “Indice UV” e “Meteo” con le previsioni attuali. Ora il ventaglio si allarga e la differenza si sente soprattutto per chi convive con allergie o con smog cittadino.

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Cosa cambia con la nuova versione dell’app

La versione in distribuzione è la 1.0.0.94 e introduce le tre voci già citate: Indice della qualità dell’aria, Polline e Precipitazioni. Nessuna di queste era disponibile prima come complicazione, quindi per controllare il livello di pollini o la probabilità di pioggia bisognava per forza entrare nell’app. Adesso basta configurare il quadrante una volta e il dato resta lì, sempre visibile.

Il rilascio avviene in modo graduale, come quasi sempre accade con questo genere di aggiornamenti lato server. Significa che non tutti se le ritroveranno nello stesso momento, anche a parità di modello e di versione installata. Chi possiede un Pixel Watch compatibile prima o poi le vedrà comparire nell’elenco delle complicazioni disponibili durante la personalizzazione del quadrante.

Vale la pena ricordare che poche settimane fa era arrivato un altro intervento, quello dedicato alla versione per smartphone. Lì Google aveva rivisto leggermente l’icona e aveva aggiunto l’indicazione dell’orario dell’ultimo aggiornamento delle previsioni, un dettaglio banale solo in apparenza, perché sapere quanto sono fresche le informazioni meteo fa la differenza quando si decide se uscire con l’ombrello oppure no.

Come installare o aggiornare Meteo Pixel

L’app Meteo Pixel è disponibile sul Google Play Store per tutti gli smartphone compatibili, quindi dai Pixel 6 in avanti. Chi non la avesse ancora la trova cercandola nello store e premendo su Installa, chi invece la usa già dovrà semplicemente toccare Aggiorna quando la nuova versione compare.

Sugli orologi la faccenda è ancora più semplice, perché l’aggiornamento dovrebbe arrivare in automatico senza alcun intervento manuale. Per chi ha fretta o per chi sospetta che qualcosa si sia inceppato, resta comunque possibile fare un controllo diretto dal Play Store presente sul Wear OS dell’orologio, verificando la presenza di aggiornamenti in sospeso.

Il senso complessivo dell’operazione è chiaro: rendere Meteo Pixel un’app che si consulta sempre meno, perché le informazioni utili finiscono direttamente sul quadrante. È una filosofia che Google sta applicando un po’ ovunque nel suo ecosistema, dagli orologi agli smartphone, con interventi piccoli ma frequenti. In questo caso il vantaggio pratico è tangibile per chi soffre di allergie stagionali, per chi corre all’aperto e tiene d’occhio la qualità dell’aria, oppure per chi vuole solo sapere se nelle prossime ore verrà giù un acquazzone.

Le nuove complicazioni si affiancano a quelle già presenti e non le sostituiscono, quindi chi era abituato a tenere sul quadrante l’indice UV o l’orario di alba e tramonto può continuare a farlo. Cambia solo il numero di opzioni tra cui scegliere, che passa da tre a sei.