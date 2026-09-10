Action Notch: il foro della fotocamera diventa un tasto

Trasformare il foro della fotocamera in un tasto multifunzione è una di quelle idee che sembrano banali finché non si prova a usarla davvero. Quel piccolo cerchio nero che ospita la selfie camera, su moltissimi smartphone Android, resta lì a occupare spazio senza fare nulla di particolare. Alcuni sviluppatori hanno pensato bene di riempire quel vuoto, e su Google Play Store esistono ormai diverse applicazioni che convertono l’area attorno al notch in un pulsante invisibile capace di gestire decine di comandi rapidi.

Il riferimento più immediato è l’Assistive Touch, la funzione di accessibilità nata soprattutto su iPhone, che appoggia sullo schermo un pulsante virtuale fluttuante. Qui il concetto viene ribaltato in modo intelligente, perché il comando non aggiunge nulla di visibile e sfrutta uno spazio già sacrificato dal design del display. Due app in particolare si somigliano parecchio nel nome e nell’obiettivo, ma arrivano al risultato per strade leggermente diverse.

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Action Notch, il coltellino svizzero attorno alla fotocamera

Action Notch: Touch The Notch, firmata dallo sviluppatore Androxus, è la più ricca delle due. Crea un pulsante invisibile posizionato intorno al foro della fotocamera anteriore e riconosce tocco singolo, doppio tocco, pressione prolungata e swipe. A ciascun gesto si può assegnare una funzione diversa, e l’elenco è lungo davvero.

Si parte dalle cose più immediate come screenshot, torcia, blocco dello schermo e accesso al menu di spegnimento del dispositivo, per poi passare alla registrazione video con fotocamera frontale o posteriore e alla registrazione audio. Ci sono lo scorrimento rapido a inizio pagina, l’apertura veloce della fotocamera, le scorciatoie verso le app preferite, il menu delle app recenti, la chiamata rapida, il controllo della rotazione dello schermo, la modalità Non disturbare, uno scanner per QR e codici a barre, l’accesso diretto a un browser per i siti preferiti, la regolazione della luminosità, la gestione della modalità suoneria e i controlli musicali.

Gli aggiornamenti più recenti hanno alzato ancora l’asta. È arrivata la registrazione dello schermo, la possibilità di registrare video e audio in modalità silenziosa, l’esclusione di app specifiche dal funzionamento del pulsante, la pausa automatica durante le chiamate e lo scorrimento rapido a fine pagina. Interessante anche la disattivazione dell’overlay sui dispositivi privi di notch, pensata soprattutto per gli smartphone pieghevoli, dove lo schermo interno cambia completamente le regole del gioco. L’app contiene pubblicità e per funzionare si appoggia all’Accessibility Service API di Android, il sistema che le permette di piazzare il pulsante invisibile esattamente attorno al foro della fotocamera.

Notch Action, la versione più essenziale

Notch Action, pubblicata da Nexvora Technologies, ricalca da vicino l’impostazione grafica e funzionale della concorrente. Il concetto è identico, la lista delle azioni disponibili invece è più contenuta e questo, a seconda dei gusti, può essere un vantaggio o un limite.

Qui si trovano screenshot, torcia, blocco schermo, accesso al menu di spegnimento, scorrimento rapido a inizio pagina, apertura rapida della fotocamera, scorciatoie per le app preferite e menu delle app recenti. Non mancano la chiamata rapida, il controllo della rotazione dello schermo, la modalità Non disturbare, la regolazione della luminosità, la modalità suoneria e i controlli musicali. Chi cerca la registrazione dello schermo o lo scanner per i codici a barre non li troverà, ma per un uso quotidiano fatto di gesti ripetuti più volte al giorno il pacchetto regge senza problemi.

Il punto in comune tra le due applicazioni resta la filosofia di fondo, cioè recuperare uno spazio che il design degli smartphone Android ha reso inevitabile e restituirgli un’utilità concreta. Il tasto multifunzione non occupa pixel, non copre contenuti e sta esattamente dove il pollice tende ad appoggiarsi quando si tiene il telefono con una mano sola.