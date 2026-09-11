Instagram, ora le foto in cui sei taggato finiscono nella griglia

La griglia del profilo Instagram smette di essere un territorio riservato ai soli contenuti pubblicati in prima persona, perché adesso è possibile inserire tra i propri post anche le foto caricate da altri utenti in cui si è stati taggati. Un cambiamento piccolo nella meccanica, meno piccolo nelle conseguenze pratiche, visto che riguarda uno degli elementi più identitari dell’app, quel mosaico di immagini che da anni funziona come biglietto da visita digitale.

Fino a oggi i post taggati finivano in un binario separato, la scheda dedicata che raccoglie tutti i contenuti in cui compare l’account. Una specie di archivio parallelo, spesso ignorato, a volte guardato con sospetto. Quella scheda resta esattamente dov’era e continuerà a fare il suo lavoro, raccogliendo ogni contenuto pertinente. La differenza sta nella possibilità di promuovere alcuni di quei post e portarli sul palcoscenico principale.

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Come funziona l’aggiunta dei post taggati alla griglia

I modi per farlo sono diversi e tutti piuttosto immediati. L’opzione può presentarsi già nella notifica che arriva via direct nel momento in cui qualcuno inserisce il tag, quindi senza nemmeno dover andare a cercare il contenuto. In alternativa si trova nel menu con i tre puntini del post, oppure tenendo premuto il contenuto all’interno della scheda Tag. In tutti i casi il comando da selezionare è lo stesso, “Aggiungi alla griglia”, e da lì la foto scivola tra gli altri scatti del profilo.

Il senso della funzione si capisce pensando a quanto materiale, nella vita reale di un account, non venga pubblicato da chi ne è protagonista. Una foto di gruppo scattata da un amico, una collaborazione tra creator in cui il post ufficiale sta sull’altro profilo, un ricordo che qualcun altro ha deciso di condividere. Tutte cose che finora restavano confinate in una sezione secondaria, con visibilità ridotta e zero peso nella costruzione dell’immagine complessiva del profilo.

Cosa non cambia sul fronte privacy

Su questo punto conviene essere chiari, perché è facile fraintendere. La novità non modifica in alcun modo le regole sulla visibilità dei contenuti. Il fatto che una foto compaia nella griglia del profilo non significa che diventi automaticamente accessibile a chiunque. Chi può vederla dipende ancora dalle impostazioni sulla privacy di entrambi gli account coinvolti, sia quello che ha pubblicato il contenuto sia quello che è stato taggato.

In pratica, se il post originale arriva da un profilo privato, le regole di quel profilo continuano a valere anche quando l’immagine viene aggiunta altrove. Nessuna scorciatoia, nessun effetto collaterale nascosto. La funzione lavora sulla presentazione, non sui permessi.

Per i creator la differenza si misura soprattutto in termini di racconto. Un profilo che vive di lavori condivisi, eventi, scatti realizzati da fotografi esterni, ha finalmente un modo per mostrare quel lavoro senza dover ricaricare le stesse immagini o rilanciarle nelle storie sperando che qualcuno le noti. Per tutti gli altri, invece, è semplicemente una comodità in più, la possibilità di tenere insieme in un unico posto le foto che contano davvero, indipendentemente da chi abbia premuto il pulsante di pubblicazione.

Vale la pena ricordare che la scheda Tag continua a funzionare come sempre, quindi chi preferisce mantenere la separazione tra contenuti propri e contenuti altrui può semplicemente non usare la nuova opzione. Nessun obbligo, nessuna migrazione automatica, la scelta resta manuale e va compiuta contenuto per contenuto.