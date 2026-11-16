Spider-Man: Brand New Day Extended, spunta la data ufficiale

Spider-Man: Brand New Day avrà una sua edizione estesa e a quanto pare la data in cui la nuova versione del film approderà nelle sale è già saltata fuori. Si parla del prossimo 4 dicembre, quindi poco prima dell’arrivo di Avengers: Doomsday, con una strategia che ricorda molto da vicino quella adottata da Marvel ai tempi di Avengers: Endgame, quando il pubblico tornò al cinema per rivedere il film arricchito da materiale aggiuntivo.

Il dettaglio non arriva da un annuncio ufficiale. La pellicola è comparsa nel programma dei cinema AMC con l’uscita fissata proprio per quel giorno, e questo significa che la data si riferisce al mercato statunitense. Non è affatto scontato che coincida con quella italiana, anche se di solito tra le due uscite passa poco tempo e quindi la distanza dovrebbe essere piuttosto contenuta.

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C’è poi un elemento curioso. L’informazione è sparita nel giro di poco, e proprio questa rimozione così rapida potrebbe essere letta come una sorta di conferma indiretta. L’ipotesi più plausibile è che la data sia trapelata in anticipo da un documento ufficiale, finito online prima del previsto e poi ritirato in fretta.

Quattro scene inedite per la nuova versione di Spider-Man: Brand New Day

Anche questa riedizione sembra far parte del percorso di avvicinamento ad Avengers: Doomsday. L’idea è riproporre Spider-Man: Brand New Day in una forma più ampia, con alcune scene inedite che potrebbero fare da collegamento con il prossimo grande capitolo corale dei Vendicatori. Un modo per tenere alta l’attenzione del pubblico e allo stesso tempo preparare il terreno per quello che verrà.

Sul contenuto preciso della versione estesa non esistono ancora conferme. Le indiscrezioni però parlano di quattro sequenze aggiuntive destinate ad ampliare il film rispetto al montaggio visto finora nelle sale. Tra queste ce ne sarebbe una con protagonista Claire Temple, interpretata da Rosario Dawson, un’indiscrezione che era già circolata nei giorni scorsi e che adesso trova una collocazione più chiara.

Il ritorno di Claire Temple e lo scontro con La Mano

Chi ha seguito Daredevil conosce bene il personaggio. Claire Temple è un’infermiera già apparsa nella serie e secondo le voci di corridoio avrebbe dovuto ritagliarsi un piccolo spazio all’interno di Brand New Day. La sua parte però non è stata inserita nel montaggio finale della pellicola. Ed è proprio qui che entra in gioco la versione estesa, che dovrebbe riportarla sullo schermo recuperando il materiale rimasto fuori dalla prima uscita.

Un’altra delle scene in arrivo potrebbe invece riguardare lo scontro con La Mano. Stando a quanto raccontato dal coordinatore degli stunt Peng Zhang, quella sequenza in origine doveva essere molto più lunga e articolata rispetto a quanto è poi arrivato al cinema. Anche questo combattimento, quindi, potrebbe essere ripristinato nella sua forma originale all’interno della nuova edizione del film.

Fonte: TecnoAndroid