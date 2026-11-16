Windows 11 26H2: nuova ricerca con azioni rapide e meno memoria

Microsoft ha messo a disposizione degli iscritti al programma Insider cinque nuove versioni preliminari del sistema operativo, e le novità più interessanti riguardano da vicino Windows 11 26H2. Il rilascio arriva subito dopo la distribuzione a tutti gli utenti dell’aggiornamento KB5132061 e porta con sé un pacchetto di modifiche tutt’altro che marginale. Le build da tenere d’occhio sono la 26300.10066 e la 26200.10066 (KB5132057), dedicate rispettivamente a Windows 11 26H2 e alla versione 25H2 e già presenti nel canale Release Preview. Non si parla di semplici esperimenti destinati a restare nel cassetto. Sono infatti le funzionalità che arriveranno sui computer con l’aggiornamento opzionale previsto per la fine di novembre.

Windows Search cambia volto e diventa più veloce

Il cambiamento più evidente tocca Windows Search, che adotta la nuova interfaccia mostrata da Microsoft all’inizio di ottobre. Per il momento la novità è riservata a chi utilizza Windows 11 in lingua inglese. I risultati delle ricerche compaiono ora in un elenco unico e semplificato, molto più ordinato rispetto al passato. Il lavoro non si è fermato all’aspetto grafico perché l’azienda ha migliorato anche le prestazioni dello strumento e ridotto il consumo di memoria, un dettaglio che chi lavora su macchine meno potenti potrebbe apprezzare parecchio.

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La parte più pratica riguarda le azioni rapide, che permettono di eseguire diverse operazioni direttamente dall’interfaccia di ricerca senza passare dalle impostazioni. Tra gli esempi ci sono l’attivazione della modalità scura, la regolazione della luminosità dello schermo e la disattivazione del volume. Nei risultati trovano spazio anche più informazioni sui file e le relative anteprime, così da individuare con meno fatica il documento giusto. Arrivano poi le risposte immediate su meteo, quotazioni azionarie e altri dati utili, consultabili senza nemmeno aprire il browser.

C’è anche un pizzico di intelligenza in più. Il nuovo motore di ricerca di Windows 11 è in grado di riconoscere refusi e sinonimi, quindi riesce a restituire ciò che l’utente stava cercando anche quando i termini digitati non sono corretti. Un errore di battitura, insomma, non manda più a vuoto la ricerca.

Windows Hello, finestra Esegui e nuove opzioni di accessibilità

Le build per Windows 11 26H2 e 25H2 non si limitano alla ricerca. Fra le altre novità di rilievo spicca una funzione legata a Windows Hello che aumenta automaticamente la luminosità dello schermo durante il riconoscimento facciale. Cambia inoltre il design della finestra di dialogo Esegui, uno degli strumenti storici del sistema operativo, che riceve un aspetto aggiornato. L’azienda di Redmond ha pensato anche all’accessibilità introducendo un indicatore del puntatore del mouse pensato per gli utenti ipovedenti, a cui si aggiungono varie correzioni di bug.

Il pacchetto di rilasci comprende anche tre build per Windows 11 26H1, la versione del sistema operativo installata esclusivamente sui dispositivi con chip Arm. Quella distribuita nel canale Release Preview porta il nuovo menu contestuale personalizzabile e il ripristino cloud, due funzioni già disponibili per Windows 11 26H2, 25H2 e 24H2.

Fonte: TecnoAndroid