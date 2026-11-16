Lancia Delta cancellata: il futuro nelle citycar come A112 e Y10

La nuova Lancia Delta non arriverà più. Il ritorno della leggendaria compatta, inserito nel piano industriale di rilancio e previsto per il 2028, è stato ufficialmente cancellato da Stellantis. Eppure lo scorso anno era arrivata perfino la conferma di una promettente variante sportiva HF Integrale, capace di accendere l’entusiasmo di chi non ha mai smesso di sognare i rally. Al suo posto il marchio torinese guarda altrove, verso auto molto più piccole e con una storia commerciale decisamente più solida alle spalle.

La decisione porta la firma di Arnaud Belloni, il manager francese messo da poco alla guida di Fiat, Abarth e Lancia. In una recente intervista il direttore generale ha spiegato un cambio di rotta piuttosto netto che ribalta le priorità del brand premium italiano. L’idea non è più quella di riportare in vita i fasti dei rally anni ’80 con una berlina compatta pensata per gli appassionati. Si punta invece a recuperare il vero core business che ha reso celebre la casa, cioè le piccole utilitarie chic e curate nei dettagli.

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Perché la Delta è uscita dai piani di Lancia

Secondo Belloni una nuova Lancia Delta avrebbe un bacino di clienti troppo ristretto. Il segmento C, che resta cruciale per i volumi, sarà coperto dall’imminente Lancia Gamma, un SUV dal taglio crossover che offrirà versioni mild hybrid con 1.000 km di autonomia e varianti elettriche fino a 700 km. Due modelli in quella fascia, insomma, non avrebbero senso.

Il dirigente ha poi tracciato un ritratto molto preciso di chi compra davvero una Lancia. “C’è un paradosso, abbiamo più fan che compratori reali. I lancisti duri e puri guidano BMW o Mercedes, oppure collezionano vecchie 037 e Stratos. La nostra vera clientela storica è fatta da donne con alto livello di istruzione, che vivono nei quartieri chic di Parigi, Milano o Londra, e che un tempo guidavano vetture geniali come l’A112 o la Y10”. Parole che spiegano bene la direzione scelta dal gruppo Stellantis per il marchio.

Il ritorno al segmento A sulle orme di A112 e Y10

È proprio in quella nicchia, gloriosa e piuttosto redditizia in termini di margini per un brand di fascia alta, che Belloni vuole riportare la casa. L’attuale Ypsilon misura 4,08 metri ed è cresciuta fino a entrare nel segmento B. Per questo il manager sta lavorando a un piano industriale concentrato sul segmento A, quello delle citycar vere e proprie.

I numeri del passato raccontano parecchio. Tra il 1969 e il 1986 la Autobianchi A112 ha raggiunto 1,2 milioni di esemplari venduti, seguita a breve distanza dalla Lancia Y10 con 1,1 milioni di unità tra il 1985 e il 1995. Erano auto molto compatte, spesso sotto i 3,5 metri, che univano la facilità di parcheggio a finiture di livello superiore rispetto alle rivali.

“Ci chiediamo se, specie con l’elettrificazione e i problemi di potere d’acquisto, il Segmento A non possa diventare il nuovo Segmento B” ha ammesso Belloni. Il manager ha sottolineato come un approccio premium aiuterebbe a giustificare i rincari inevitabili delle elettriche rispetto alle vecchie piccole a benzina, rendendo più accettabile un listino più alto per una vettura da città. Il progetto è ancora in fase di studio e anche la base tecnica resta da definire. La futura piccola di Lancia potrebbe nascere come parente stretta della prossima Fiat 500 oppure appoggiarsi alla piattaforma sviluppata in collaborazione con la cinese Leapmotor. L’obiettivo dichiarato è tornare a fare ciò che al marchio riusciva meglio, cioè generare profitti con piccole auto di lusso pensate per la città. Solo più avanti, forse in un futuro ancora lontano, la casa potrebbe permettersi lo sviluppo di hypercar fuoriserie in edizione limitata dedicate agli orfani del rallysmo.

Fonte: TecnoAndroid