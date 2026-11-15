Criosfera fuori dallo spazio sicuro: lo studio di 30 climatologi

La criosfera terrestre ha oltrepassato in modo ufficiale i suoi limiti di sicurezza. Le regioni ghiacciate del pianeta stanno perdendo la partita e una nuova ricerca conferma quello che da anni molti scienziati temevano, cioè che le masse di ghiaccio della Terra sono uscite dal loro “spazio sicuro”. In termini concreti le condizioni di stabilità che hanno accompagnato l’umanità negli ultimi 11.700 anni, il periodo noto come Olocene, si sono spezzate e il pianeta sta entrando in un territorio ancora sconosciuto.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science ed è stato presentato nel contesto della conferenza sul clima COP31. A firmarlo ci sono 30 nomi di primo piano della climatologia internazionale, un dettaglio che da solo basta a dare grande rilevanza al lavoro.

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Criosfera fuori dallo spazio sicuro: 4 variabili per misurare la salute dei ghiacci

Per capire se i ghiacci del pianeta si trovassero ancora in una zona di sicurezza, i ricercatori hanno fissato quattro variabili di controllo. Si tratta del volume del ghiaccio terrestre, dell’estensione del ghiaccio marino, della temperatura media del permafrost e della copertura nevosa. Prendendo come riferimento le condizioni stabili dell’Olocene, l’analisi arriva a una conclusione piuttosto netta. La criosfera globale ha superato la frontiera della sicurezza.

C’è però una sfumatura tecnica da non trascurare nell’interpretazione delle singole soglie. Istituzioni come lo Stockholm Resilience Centre indicano nei propri comunicati che tutte e quattro le variabili hanno già varcato i livelli considerati sicuri. Altri scienziati coinvolti nel lavoro adottano invece una posizione più prudente e parlano di un superamento confermato soltanto per tre parametri, ovvero la superficie del ghiaccio marino, la copertura nevosa e la temperatura del permafrost.

Al di là di questa oscillazione nei numeri delle note preliminari, il verdetto dello studio è unanime. Il sistema nel suo insieme non è riuscito a mantenere la propria stabilità.

Un circolo vizioso che accelera il disgelo

Il fatto che il ghiaccio superi la sua soglia di sicurezza non si traduce soltanto in una quantità minore di ghiaccio sul pianeta. Il punto è un altro, perché i processi di fusione iniziano ad alimentarsi da soli. La ricerca avverte infatti che questi cambiamenti stanno attivando pericolosi circoli di retroazione, meccanismi capaci di rendere il deterioramento ancora più rapido.

Il motore principale di questa crisi resta il cambiamento climatico spinto dall’attività umana. I ricercatori segnalano comunque altri elementi che agiscono da acceleranti del collasso, come il carbonio nero e l’espansione industriale e infrastrutturale, ormai implacabile, nelle zone polari.

La criosfera entra nei limiti planetari

Di fronte alla portata di questi risultati, gli autori propongono di aggiungere la criosfera al celebre quadro dei limiti planetari. Si tratta di uno schema scientifico la cui ultima revisione annuale aveva già lanciato l’allarme sul superamento di sette dei nove limiti attuali. Fino a oggi però mancava una categoria autonoma dedicata alle masse glaciali globali, che d’ora in avanti potrebbero avere uno spazio tutto loro all’interno di questa cornice.

Sul fronte delle soluzioni gli esperti hanno le idee abbastanza chiare. La temperatura sicura per garantire la sopravvivenza dei ghiacci terrestri si colloca vicino a un riscaldamento di 1 °C, o perfino al di sotto di questo valore. Con la temperatura globale attuale che supera ampiamente quella cifra, la linea rossa della criosfera non rappresenta più una minaccia futura ma una soglia che il pianeta ha appena lasciato alle spalle.

Fonte: TecnoAndroid