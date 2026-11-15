Auto rubate in UE potrebbero essere legali in Russia: la situazione

Le auto rubate nell’Unione Europea e ricercate a livello internazionale potrebbero presto ottenere una nuova targa in Russia. La Commissione Trasporti della Duma di Stato, cioè la camera bassa dell’Assemblea federale della Federazione Russa, ha raccomandato di approvare in prima lettura un apposito disegno di legge. Il testo nasce da una bozza del Ministero dell’Interno che il Governo ha presentato alla Duma nel luglio 2026 e punta a fissare regole speciali per l’immatricolazione dei veicoli ricercati oltre confine.

Per ora la normativa non è stata adottata. Anche in caso di via libera, il regolamento entrerebbe in vigore solo 365 giorni dopo la pubblicazione ufficiale. Il perimetro però è già abbastanza chiaro. Rientrerebbero tutti i mezzi segnalati dalle autorità dei Paesi che Mosca considera “ostili” dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, quindi tutti gli Stati membri dell’UE ma anche Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia. Sarà comunque il Ministero dell’Interno a stabilire se e a quali condizioni queste vetture potranno essere registrate.

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Perché Mosca vuole cambiare le regole

Oggi la legge russa è piuttosto netta. Un veicolo che risulta ricercato a livello internazionale non può essere immatricolato. Il problema, secondo il Ministero dell’Interno, è che le richieste di informazioni inviate ai Paesi che hanno avviato le ricerche spesso restano senza risposta. Da qui l’idea di ribaltare l’approccio, anche perché in molti casi non si riesce nemmeno a capire per quale motivo un’automobile sia finita negli elenchi.

I numeri aiutano a inquadrare il fenomeno. Stando ai dati del ministero, dal 2022 in Russia sono stati ritrovati circa 1.500 veicoli ricercati a livello globale. Il viceministro dell’Interno Igor Zubov ha spiegato che la misura potrebbe servire a regolare temporaneamente la questione, visto che queste macchine finiscono per restare ferme e inutilizzate per anni. Mosca ha inoltre fatto sapere di aver già avviato verifiche sulla registrazione, con l’obiettivo di raccogliere prove concrete in materia.

Territori occupati, tribunali e critiche dall’Europa

Per la commissione trasporti il vero motore della proposta sono i mezzi che arrivano dai territori ucraini occupati dalla Russia. In quelle aree registrare un veicolo proveniente dall’Ucraina è complicato perché scatta il tracciamento tramite l’Interpol. Il disegno di legge potrebbe però allargarsi anche alle vetture provenienti dall’UE e dagli altri Paesi bollati come ostili.

Nell’ottobre 2026 la Corte Suprema russa si è espressa a favore di chi aveva comprato un’auto rubata a San Pietroburgo. Si trattava di una vettura canadese che all’inizio non poteva essere immatricolata per via di un mandato internazionale, con diversi tribunali che avevano considerato valide le informazioni collegate. Non è stato un episodio isolato, considerando che migliaia di macchine sono arrivate fino a Mosca.

Molti grandi marchi occidentali hanno ridotto o fermato le proprie attività nel Paese, eppure parecchie auto sono entrate nel mercato russo passando per Paesi terzi. Secondo un report dell’Associazione tedesca per le imprese dell’Est, nel 2025 ne sono state importate circa 180.200. In Europa la proposta ha già raccolto critiche pesanti. Benjamin Jendro, portavoce del sindacato di polizia GdP, ha parlato del rischio di mandare a livello globale “un segnale fatale”. Immatricolare veicoli ricercati a livello internazionale, secondo questa lettura, finirebbe per far crescere la compravendita di auto rubate in Russia.

Fonte: TecnoAndroid