Comete e vita sulla Terra: troppo veloci per portare le molecole

Per quasi un secolo la scienza ha accarezzato l’idea che le comete avessero portato sulla Terra gli ingredienti necessari all’origine della vita. Una nuova ricerca guidata dall’Università di Cambridge mette seriamente in discussione questa teoria. Secondo le simulazioni, questi corpi ghiacciati viaggiavano troppo veloci e colpivano con angolazioni troppo sfavorevoli perché le fragili molecole organiche potessero sopravvivere all’impatto. Anziché consegnare il loro carico chimico, con ogni probabilità finivano per distruggerlo.

Le comete contengono molti dei composti chimici legati alla nascita degli organismi viventi. Si tratta delle cosiddette molecole prebiotiche, sostanze capaci di partecipare a quelle reazioni che, passo dopo passo, producono gli ingredienti complessi della biologia. Per decenni i ricercatori hanno ipotizzato che una pioggia costante di comete avesse rifornito la Terra primordiale di questi composti. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, suggerisce invece che una consegna riuscita sarebbe stata un evento straordinariamente raro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il problema del cianuro di idrogeno e delle comete troppo veloci

“Storicamente si pensava che le comete fossero importanti per l’origine della vita sulla Terra perché trasportavano molecole contenenti carbonio e azoto” ha spiegato Richard Anslow, primo autore dello studio e ricercatore presso l’Istituto di Astronomia di Cambridge. Quelle gigantesche palle di neve spaziali erano viste quasi come un lasciapassare che portava tutto il necessario per seminare la vita su un pianeta. “È un’idea piuttosto romantica, ma i nostri risultati suggeriscono che sia molto improbabile.”

Già nel 2023 Anslow e alcuni colleghi avevano studiato il comportamento delle comete nei sistemi planetari dove i mondi orbitano molto vicini tra loro. In quei contesti una cometa può rallentare rimbalzando da un pianeta all’altro grazie a una serie di incontri gravitazionali, fino a raggiungere una velocità abbastanza bassa da non distruggere il suo carico. Il gruppo voleva capire se qualcosa di simile fosse accaduto anche nel nostro Sistema Solare. Per farlo ha combinato simulazioni di impatto, calcoli sull’interazione delle comete con le atmosfere planetarie e modelli sull’evoluzione delle popolazioni cometarie nel tempo.

L’attenzione si è concentrata sul cianuro di idrogeno, una sostanza molto tossica ma comunemente rilevata nelle comete. Contiene carbonio e azoto e può innescare reazioni che portano a composti organici più complessi. Le simulazioni hanno mostrato che anche quando la molecola sopravvive all’arrivo, l’impatto dovrebbe depositarne una quantità sufficiente in un unico punto per avviare reazioni significative. E gli eventi in grado di produrre concentrazioni utili erano rarissimi.

A complicare il quadro c’è il fattore tempo. Gli impatti cometari erano molto frequenti agli albori della Terra, ma sono diminuiti drasticamente nei primi 500 milioni di anni. In tutto quel periodo potrebbero esserci state soltanto poche occasioni favorevoli. Inoltre il cianuro depositato in superficie si sarebbe disperso o diluito in fretta. “Dovrebbe davvero trattarsi di un caso su un milione” ha osservato Anslow. “Non possiamo escludere con certezza che sia andata così, ma nella migliore delle ipotesi sembra un colpo di fortuna irripetibile.”

Marte, gli asteroidi e la caccia alla vita aliena

Se non sono state le comete, le alternative più plausibili restano due. La prima riguarda gli asteroidi, che colpivano la Terra primordiale molto più spesso e i cui impatti avrebbero potuto creare le condizioni per la formazione di molecole prebiotiche. La seconda è che il pianeta abbia prodotto questi composti da solo, attraverso processi chimici naturali, senza bisogno di rifornimenti dallo spazio.

Sorprendentemente Marte potrebbe aver avuto più possibilità della Terra. Il Pianeta Rosso è più piccolo e oggi ha un’atmosfera molto più rarefatta, caratteristiche che renderebbero più probabile l’arrivo in superficie delle comete senza la completa distruzione del loro carico. Anche lì però le probabilità restano basse. “Non significa che sia successo davvero su Marte” ha precisato Anslow “ma sarebbe strano se fosse successo sulla Terra e non su Marte. Oppure, e forse è l’alternativa più probabile, non è successo su nessuno dei due pianeti.”

I risultati potrebbero anche orientare la ricerca di pianeti abitabili in altri sistemi stellari. I futuri osservatori spaziali, come lo Habitable Worlds Observatory proposto come possibile successore del James Webb Space Telescope, potrebbero studiare mondi lontani con maggiore dettaglio. Secondo i ricercatori meritano particolare attenzione i sistemi dove le comete possono passare tra pianeti molto ravvicinati perdendo velocità gradualmente, perché proprio lì le molecole organiche avrebbero più probabilità di sopravvivere al viaggio.

Fonte: TecnoAndroid