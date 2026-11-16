Google TPU 8tx sceglie AMD Epyc e mette da parte Axion

Google ha deciso di affidarsi ai processori AMD per accompagnare la sua nuova TPU dedicata al calcolo confidenziale, mettendo da parte, almeno in questo progetto, i chip sviluppati internamente. Una scelta che dice parecchio sul settore. Quando si lavora con dati sensibili, la fiducia nell’hardware può contare tanto quanto la pura potenza di elaborazione.

La piattaforma è pensata per offrire inferenza dell’intelligenza artificiale in un ambiente protetto e guarda a quelle organizzazioni che hanno bisogno di mantenere riservati informazioni e modelli mentre vengono elaborati. Non si tratta quindi della semplice selezione di un fornitore. In ballo c’è il modo in cui Google costruisce la propria catena di fiducia e valuta la sicurezza della sua infrastruttura.

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Come funziona la TPU 8tx con i processori AMD Epyc

La TPU 8tx unisce il silicio acceleratore di Google alle CPU AMD Epyc di quinta generazione, conosciute con il nome in codice Turin. Il processore host si occupa dell’orchestrazione e della preparazione dei dati, oltre a gestire il collegamento con gli acceleratori veri e propri.

Dentro il sistema trova posto la Secure Encrypted Virtualization, la tecnologia di AMD che porta la protezione fino alla TPU. Il meccanismo è piuttosto rigoroso. Prima di concedere l’accesso alla memoria protetta, vengono controllate sia l’identità dell’acceleratore sia la sua configurazione di sicurezza.

Lo scopo è mettere al riparo prompt, pesi dei modelli e dati intermedi mentre la macchina è al lavoro. Secondo l’impostazione di Google l’isolamento deve tutelare le informazioni sensibili anche durante l’utilizzo, e non soltanto quando restano archiviate o viaggiano da un punto all’altro. La proposta si rivolge in particolare a imprese regolamentate ed enti pubblici che vogliono adattare i modelli usando dati privati senza doverli spostare tra infrastrutture differenti. A completare il quadro c’è una rete progettata per ridurre la latenza.

Perché Google ha messo da parte i processori Axion

La preferenza per AMD salta all’occhio soprattutto perché Google dispone già dei suoi processori Axion, basati su architettura Neoverse V2. L’azienda non ha chiarito in modo diretto perché abbia escluso il proprio chip. La documentazione dedicata alle macchine virtuali riservate però descrive un ecosistema di sicurezza costruito attorno alle tecnologie AMD SEV e Intel TDX, senza configurazioni Axion equivalenti. Google segnala inoltre che al momento le TPU non possono ancora essere collegate alle Confidential VM. L’ambiente di fiducia già verificato sulle piattaforme x86 avrebbe quindi reso più semplice puntare su Epyc piuttosto che qualificare una base hardware del tutto nuova.

Questo non significa una bocciatura generale dei chip proprietari di Google e nemmeno che AMD finirà per progettare gli acceleratori. Il segnale è un altro. In questo ambito la maturità di un ecosistema può pesare più dell’integrazione verticale, e per i clienti il valore della piattaforma passerà dalla capacità di trasformare la riservatezza dichiarata in una garanzia verificabile.

Sul fronte dei controlli AMD sostiene che gli esperti di sicurezza di Google abbiano esaminato a fondo il firmware del suo processore dedicato alla protezione. Una revisione del genere ha il suo peso, perché una soluzione confidenziale deve superare verifiche approfondite prima di reggere carichi delicati. Resta comunque un limite concreto. Le due aziende non hanno reso pubblici tutti i dettagli tecnici necessari per una valutazione indipendente, e le promesse di isolamento dovranno quindi misurarsi con verifiche esterne e con l’esperienza pratica dei clienti.

Fonte: TecnoAndroid