GTA 6 favorirà l’empatia, una prima volta per la saga Rockstar

Rapine, inseguimenti a tutta velocità e sparatorie in mezzo al traffico hanno sempre definito l’identità di Grand Theft Auto, una serie che di certo non è mai diventata famosa per premiare la buona condotta. Con GTA 6 però Rockstar Games sembra intenzionata a imboccare almeno in parte una strada diversa. Lo studio ha infatti confermato che il nuovo capitolo introdurrà per la prima volta nella storia della saga alcune meccaniche pensate per favorire l’empatia, lasciando ai giocatori la libertà di affrontare il mondo di gioco in maniera meno distruttiva rispetto al passato.

Le indicazioni arrivano da un’intervista rilasciata da Rob Nelson, corresponsabile di Rockstar North, e da Jennifer Kolbe, responsabile publishing della casa madre. Nessuno dei due ha messo in discussione il ruolo del crimine, che continuerà a essere uno dei pilastri dell’esperienza. Il messaggio però è un altro, perché le azioni compiute da chi impugna il controller potranno influenzare il modo in cui la storia e l’ambiente circostante reagiranno alle scelte fatte. L’obiettivo dichiarato è proporre strumenti e situazioni capaci di spingere verso comportamenti differenti dal solito.

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Il crimine resta al centro ma le scelte avranno un peso

Nelson è stato piuttosto chiaro su questo punto. Ha spiegato che il crimine rappresenta una parte fondamentale di GTA, o perlomeno lo è stato fino a oggi, e che il team sta lavorando per non punire chi preferisce giocare nel modo a cui è abituato da anni. Allo stesso tempo ha precisato che le azioni dei giocatori avranno comunque un effetto concreto sullo sviluppo del gioco. Praticamente nessuno verrà costretto a cambiare abitudini, ma ogni decisione lascerà un segno.

Alla domanda diretta se il titolo incoraggerà in qualche modo l’empatia, lo sviluppatore ha risposto affermativamente e senza esitazioni. Secondo Nelson si tratta di una conseguenza naturale della trama, perché “è una conseguenza della storia che stiamo cercando di raccontare”. Ha poi aggiunto che per la prima volta in un capitolo della serie il team ha provato a introdurre meccanismi in grado di favorire questo atteggiamento, sempre e soltanto per chi desidera seguire quella strada.

Il dirigente di Rockstar North non è sceso nei dettagli su come funzioneranno concretamente queste nuove meccaniche, e questo lascia spazio a parecchie interpretazioni. Una possibile chiave di lettura potrebbe comunque nascondersi proprio nei due protagonisti dell’avventura.

Jason e Lucia, una coppia con le spalle al muro

A differenza di tanti personaggi che hanno guidato la saga in passato, Jason e Lucia sembrano costruiti attorno a un legame molto più stretto e personale. Nelson li ha descritti come una giovane coppia con le spalle al muro, una condizione che renderebbe poco credibile un approccio basato esclusivamente sulla distruzione e sulla ricerca del caos fine a sé stesso. Difficile immaginare due persone legate da un rapporto così intimo che si comportano come i classici antieroi pronti a radere al suolo la città senza un motivo.

Anche i trailer diffusi finora hanno dato grande risalto alla relazione tra i due, suggerendo un’impostazione narrativa più vicina a quella di Red Dead Redemption 2 che al precedente episodio della serie. Questo non significa che GTA 6 rinuncerà all’umorismo tagliente e alla libertà d’azione che hanno reso celebre il franchise. Le parole degli sviluppatori sembrano piuttosto indicare la volontà di ampliare le possibilità offerte ai giocatori, andando oltre il semplice seminare scompiglio tra le strade.

Fonte: TecnoAndroid