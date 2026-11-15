Insta360 X5 debutta al cinema in un film hollywoodiano

Insta360 X5 arriva per la prima volta in un lungometraggio hollywoodiano. La videocamera a 360° è infatti presente in Come rapinare una banca, film d’azione diretto da David Leitch, regista di Bullet Train e The Fall Guy. La videocamera non è stata utilizzata soltanto come strumento di supporto alla produzione. Nel film, infatti, Insta360 X5 diventa parte della storia e viene utilizzata dalla banda di rapinatori protagonista della pellicola, composta da personaggi appassionati di social media che documentano e trasmettono le proprie imprese.

Insta360 X5 entra nella storia del film

Il cast di Come rapinare una banca comprende Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Pete Davidson e John C. Reilly. La storia segue una banda di rapinatori di banche che sfrutta i social media per trasmettere in diretta le proprie azioni. La crescente popolarità dei loro contenuti, però, finisce per attirare l’attenzione di un veterano agente dell’FBI e di un brillante ingegnere informatico. All’interno della narrazione, Insta360 X5 è la videocamera scelta dai rapinatori per filmare le proprie imprese. Alcune delle riprese realizzate con la videocamera sono poi entrate direttamente nel montaggio finale del film.

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Due linguaggi visivi per raccontare la stessa storia

La produzione ha dovuto affrontare una particolare sfida creativa: integrare le tradizionali riprese realizzate su pellicola 35 mm con i video social girati dai protagonisti. David Leitch e il direttore della fotografia Jonathan Sela hanno quindi lavorato a due linguaggi visivi differenti. Le riprese su pellicola raccontano la vita e le emozioni dei personaggi, mentre i contenuti realizzati dai rapinatori dovevano avere un aspetto più spontaneo e realistico. Dopo diversi test effettuati durante la preproduzione, Insta360 si è rivelata la soluzione scelta per ottenere questo tipo di linguaggio visivo.

Una singola ripresa, prospettive differenti

Uno degli aspetti centrali dell’utilizzo di Insta360 X5 riguarda la possibilità di modificare l’inquadratura anche dopo aver effettuato la registrazione. Durante la preproduzione, Jimmy Johenning, responsabile di produzione delle sequenze digitali, ha mostrato a David Leitch e Jonathan Sela come esplorare e modificare il girato a 360°. La possibilità di intervenire sull’inquadratura si è rivelata particolarmente utile nelle sequenze delle rapine. Come spiegato da Leitch, quando la produzione aveva bisogno di una determinata inquadratura e una videocamera 360° stava già registrando, era possibile ricavare quella prospettiva dal materiale acquisito. Il supervisore della postproduzione Jacob Donohue ha portato come esempio una scena in cui inizialmente veniva mostrata la canna di una pistola. Se in fase di montaggio il regista decideva di mostrare anche la persona che la impugnava, era possibile recuperare lo stesso filmato a 360° e modificare l’inquadratura.

Fino a 20 videocamere nelle sequenze delle rapine

Questo approccio è stato utilizzato più volte durante la produzione. In una normale giornata di riprese, la troupe poteva mantenere attive 7 o 8 videocamere Insta360. Per le singole sequenze dedicate alle rapine, il numero poteva invece arrivare fino a 12 o 20 videocamere. Le riprese effettuate in moto e sui veicoli in movimento hanno inoltre permesso di registrare l’intera scena e di realizzare successivamente movimenti di camera in postproduzione difficili, o addirittura impossibili, da ottenere alle stesse velocità con le tecniche tradizionali.

Le inquadrature più insolite nelle scene d’azione

La produzione ha sperimentato anche posizionamenti della videocamera particolarmente difficili da ottenere con attrezzature cinematografiche più tradizionali. Jonathan Sela ha citato, tra le altre, una ripresa realizzata inserendo Insta360 X5 nella borsa del bottino. La videocamera ha così filmato i rapinatori mentre gettavano il denaro all’interno della borsa, la giravano e la lanciavano. Un’altra inquadratura riprende invece i rapinatori attraverso una pila di banconote mentre contano il denaro. Le dimensioni compatte delle videocamere e l’ampio campo visivo hanno consentito alla troupe di sperimentare prospettive insolite.

Stabilizzazione FlowState e Horizon Lock 360°

Le sequenze più movimentate hanno messo alla prova anche le tecnologie di stabilizzazione della videocamera. Con Insta360 montata sui veicoli in movimento e sugli attori, la stabilizzazione FlowState e Horizon Lock 360° hanno permesso di mantenere le immagini fluide e l’orizzonte stabile nonostante movimenti e vibrazioni. Secondo Jimmy Johenning, la stabilizzazione FlowState si è rivelata particolarmente efficace durante le scene girate in auto, in moto e negli scontri più dinamici.

Lenti sostituibili per continuare le riprese

Anche il sistema di lenti sostituibili ha avuto un ruolo pratico durante la produzione. Johenning ha ricordato che la troupe ha utilizzato circa 20-30 lenti, sostituendole però soltanto su due videocamere. La possibilità di cambiare entrambe le lenti in meno di un minuto ha consentito alla produzione di tornare rapidamente alle riprese e continuare a sperimentare nuove soluzioni.

Dal girato a 360° alla postproduzione cinematografica

Le riprese realizzate con Insta360 X5 sono state elaborate attraverso Insta360 Studio, dove la troupe ha lavorato sul materiale e modificato le inquadrature. Successivamente, i file sono stati convertiti in ProRes per essere utilizzati in DaVinci Resolve e Avid insieme alle immagini registrate con le videocamere tradizionali. La produzione ha quindi integrato il materiale a 360° nel proprio flusso di postproduzione professionale, utilizzandolo nel montaggio finale destinato al grande schermo.

Fonte: TecnoAndroid