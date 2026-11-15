HONOR conquista il primo posto tra i brand Android in Cina grazie alla serie Magic9

Secondo dati di mercato di terze parti, HONOR ha conquistato il primo posto tra i brand Android in Cina nel mese di ottobre 2026. Il risultato arriva grazie a una quota di mercato del 12,04%, accompagnata da 2,573 milioni di unità vendute nel corso del mese.

A contribuire in modo significativo al risultato ottenuto dal brand è stata anche la nuova serie HONOR Magic9, che ha già superato il traguardo delle 500.000 unità vendute. Un dato legato soprattutto alle avanzate capacità fotografiche introdotte dalla nuova generazione di dispositivi. Il risultato registrato nel mercato cinese rappresenta quindi un momento importante per HONOR e per la nuova serie Magic9. La gamma ha infatti contribuito ai numeri raggiunti dal brand nel mese di ottobre, superando rapidamente la soglia delle 500.000 unità vendute.

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La serie HONOR Magic9 supera le 500.000 unità

La nuova gamma HONOR Magic9 si trova al centro di questo risultato. Le oltre 500.000 unità vendute testimoniano il contributo della serie alle performance registrate dal brand nel mercato cinese durante il mese di ottobre 2026. Secondo quanto comunicato, uno degli elementi che ha contribuito in modo significativo al successo della serie riguarda le capacità fotografiche avanzate dei dispositivi. HONOR continua così a puntare sull’imaging come uno degli aspetti centrali della proposta della gamma Magic9. Tra i modelli della serie, particolare attenzione è rivolta a HONOR Magic9 Pro Max, dispositivo che punta sulla cinematografia mobile attraverso l’integrazione di un workflow cinematografico sviluppato insieme ad ARRI.

HONOR Magic9 Pro Max e il lavoro con ARRI

Alla base delle funzionalità dedicate all’imaging di HONOR Magic9 Pro Max c’è la partnership tra HONOR e ARRI nell’ambito dell’imaging cinematografico. Il dispositivo punta a ridefinire la cinematografia mobile attraverso un workflow cinematografico end-to-end sviluppato congiuntamente con ARRI. La collaborazione rappresenta uno degli elementi centrali dell’approccio scelto per il comparto dedicato alla creazione di contenuti.

Ora cresce l’attesa per il lancio globale

I risultati ottenuti dalla serie HONOR Magic9 in Cina contribuiscono ora a creare forti aspettative in vista del prossimo lancio globale della nuova gamma. Da una parte, HONOR ha raggiunto il primo posto tra i brand Android nel mercato cinese a ottobre 2026, con una quota del 12,04% e 2,573 milioni di unità vendute nel mese. Dall’altra, la nuova serie Magic9 ha già superato le 500.000 unità vendute, grazie soprattutto alle sue capacità fotografiche avanzate. Il prossimo passo sarà quindi il lancio globale della serie HONOR Magic9, accompagnato dalle aspettative create dai risultati ottenuti finora sul mercato cinese.

Fonte: TecnoAndroid