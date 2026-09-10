Sony Xperia 1 IX: sensore più grande e nuovo modulo fotocamera

Le prime indiscrezioni su Sony Xperia 1 IX parlano di un cambiamento che riguarda il cuore del comparto fotografico, ovvero il sensore della fotocamera principale, destinato a crescere di dimensioni rispetto a quanto visto negli ultimi anni. La notizia arriva mentre Xperia 1 VIII è sul mercato da pochi mesi, il che rende il tempismo curioso ma non certo inedito nel mondo degli smartphone, dove le voci sulla generazione successiva iniziano a circolare quasi subito. A riportare l’indiscrezione è un sito giapponese che negli anni si è costruito una reputazione piuttosto solida su questo genere di anticipazioni.

Il punto di partenza è noto. Il sensore montato sull’attuale Xperia 1 VIII ha un formato da 1/1,35 pollici, un valore rimasto invariato dal 2023, quindi ormai da tre generazioni. Sony avrebbe deciso di rompere questa continuità, anche se al momento manca il dettaglio più interessante di tutti, cioè quanto sarà effettivamente grande la nuova superficie sensibile. Nessun numero, nessuna sigla, solo l’indicazione che si andrà oltre.

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Un modulo fotocamera ridisegnato per fare spazio

Un componente più ingombrante non si infila per magia dentro una scocca pensata per ospitarne uno più piccolo. Ed è qui che entra in gioco il design, perché a quanto pare l’azienda giapponese starebbe lavorando a un modulo completamente nuovo. La forma dovrebbe restare quella quadrata già vista su Xperia 1 VIII, ma con proporzioni maggiori, una soluzione obbligata per accogliere l’ottica e il sensore aggiornati.

Il tema non riguarda solo Sony. Basti pensare a quanto fatto da Apple quest’anno, con una revisione radicale del modulo fotografico che ha mandato in pensione la classica disposizione a semaforo delle generazioni precedenti. Segno che il blocco fotocamere è diventato l’elemento identitario più importante sul retro di uno smartphone, oltre che il vincolo progettuale più pesante da gestire.

Perché un sensore più grande fa la differenza

La logica dietro l’upgrade è abbastanza intuitiva. Una superficie sensibile più ampia raccoglie più luce, e più luce significa in teoria immagini con maggiore dettaglio e meno rumore di fondo, soprattutto nelle situazioni complicate come gli scatti serali o negli ambienti poco illuminati. È il motivo per cui buona parte dell’industria continua a inseguire sensori sempre più generosi, arrivando in alcuni casi a formati che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati improponibili su un telefono.

Attenzione però al passaggio decisivo, che vale sempre la pena ribadire. Il vantaggio esiste sulla carta, e nella pratica dipende da una catena di fattori ben più lunga. Conta l’ottica, conta la stabilizzazione, conta soprattutto il software che elabora i dati grezzi e li ripulisce prima di consegnare la foto finita. Un sensore ampio gestito male produce risultati peggiori di un sensore piccolo gestito bene, ed è una lezione che il mercato ha imparato diverse volte.

Per Xperia 1 IX restano quindi parecchie caselle vuote. Non si conoscono le dimensioni esatte del nuovo componente, né le eventuali modifiche agli altri obiettivi del comparto, né tantomeno tempistiche ufficiali di presentazione. La fotocamera, in ogni caso, sembra destinata a essere il capitolo più interessante del prossimo top di gamma della serie, coerentemente con una linea che negli anni si è rivolta soprattutto a chi cerca controllo manuale e resa fotografica di stampo tradizionale.