Sony BRAVIA 6 OLED 77 pollici: 4 HDMI 2.1 e minimo storico su Amazon

Portare in salotto un OLED di grandi dimensioni significa spesso fare i conti con listini piuttosto pesanti, ma Sony BRAVIA 6 OLED 77 pollici prova a cambiare le carte in tavola proprio adesso che su Amazon è sceso al suo prezzo minimo storico di 2.184,05€. Si tratta del modello d’ingresso della gamma OLED 2026 del colosso giapponese e punta su due elementi molto chiari: una dotazione per il gaming di livello superiore e un pannello autoemissivo capace di restituire neri assoluti. Già al lancio il prezzo era interessante, ora questo 77 pollici diventa una delle proposte più equilibrate per chi desidera la qualità OLED su un taglio così generoso senza svuotare il portafoglio.

Un pannello OLED pensato per il gaming di nuova generazione

Il cuore del televisore è un pannello WOLED con tecnologia SE panel. Su una diagonale da 77 pollici questo si traduce in oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti, quindi in neri puri e in un contrasto che i classici LCD non riescono proprio a imitare. La risoluzione è 4K Ultra HD (3840 x 2160) e il refresh rate nativo arriva a 120 Hz, un dettaglio che fa parecchia differenza per chi gioca sulle console più recenti.

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Ed è proprio sul fronte videoludico che Sony BRAVIA 6 OLED mostra i muscoli. Le porte HDMI 2.1 sono quattro, tutte a piena banda e tutte compatibili con segnali 4K a 120 Hz, con supporto completo a VRR e ALLM. In questa fascia di prezzo una configurazione del genere resta ancora piuttosto rara. PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono così esprimere tutto il loro potenziale senza compromessi, qualunque sia l’ingresso utilizzato.

Per quanto riguarda i colori entra in gioco la tecnologia Triluminos Pro, in grado di riprodurre oltre un miliardo di tonalità accurate. La luminosità di picco si ferma intorno ai 1.000 nit, un valore adeguato all’HDR domestico anche se distante da quello degli OLED più evoluti. A coordinare il lavoro non c’è il Cognitive Processor XR riservato ai modelli premium ma il MediaTek Pentonic 800, una scelta che garantisce comunque funzioni avanzate e allo stesso tempo tiene il prezzo sotto controllo.

Audio, Google TV e un design davvero sottile

Il comparto multimediale non trascura nulla di essenziale. C’è il supporto a Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS:X, mentre l’audio è affidato a un sistema con 4 altoparlanti e una potenza di 20W. Il sistema operativo è Google TV, arricchito dall’assistente Gemini, e anche il telecomando è stato ridisegnato per rendere il controllo vocale più immediato nell’uso di tutti i giorni.

Pure l’estetica ha il suo peso. Senza base lo spessore del televisore è di appena 4,1 cm e la compatibilità VESA 400x300mm permette l’installazione a parete. Il risultato è un prodotto pensato tanto per l’home cinema quanto per il gaming di alto livello, due anime che qui convivono in modo piuttosto naturale.

Sconto e prezzo minimo storico su Amazon per il 77 pollici

Il listino ufficiale di Sony BRAVIA 6 OLED 77 pollici è di 2.699€, ma su Amazon la cifra scende ora a 2.184,05€. Lo sconto è del 19% e porta il televisore al livello più basso mai visto finora. Per chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa un OLED di grandi dimensioni con una dotazione gaming completa si tratta di un’occasione concreta, anche perché consente di evitare i costi decisamente più alti dei modelli di punta Sony equipaggiati con processore XR.

Al momento la disponibilità risulta buona, ma si tratta di un’offerta a tempo e quindi conviene non lasciar passare troppi giorni.

Fonte: TecnoAndroid