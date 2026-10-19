Samsung Galaxy S25 da 12/256GB scende a 549 euro su Amazon

Samsung Galaxy S25 nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, vestito con l’elegante colorazione Mint, scende in questi giorni a 549 euro su Amazon e tocca uno dei prezzi più bassi mai visti per questo modello. Non si parla della solita promozione stagionale, perché il taglio è ben più deciso del normale. Arriva poi in una fase in cui l’attenzione del mercato si sposta già sul futuro S26U, atteso con un chipset Exynos al posto dello Snapdragon. Eppure lo smartphone coreano ha ancora moltissimo da offrire, a partire da un supporto software che si estende per altri cinque anni e mezzo.

Galaxy S25, potenza compatta con l’intelligenza artificiale integrata

Il punto di forza più evidente di Galaxy S25 è l’equilibrio tra prestazioni da vero flagship e un formato davvero maneggevole. Le dimensioni si fermano a 146,9 x 70,5 x 7,2 mm e il peso a soli 162 grammi. Numeri che lo collocano tra gli Android di fascia alta più compatti oggi in commercio, perfetto per chi non intende rinunciare alla potenza ma preferisce un telefono che si usa comodamente con una mano sola.

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Il pannello è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. La luminosità di picco arriva a ben 2.600 nit e a proteggere lo schermo ci pensa il Gorilla Glass Victus 2. Sotto la scocca lavora il Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, affiancato dai 12GB di RAM, un abbinamento che assicura una fluidità totale in qualsiasi situazione d’uso, dal multitasking più spinto al gaming.

Anche la fotocamera merita qualche riga in più. Il sensore principale da 50MP gode della stabilizzazione ottica ed è accompagnato da un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e da un ultragrandangolare da 12MP. Galaxy S25 si piazza così tra i migliori smartphone in assoluto sul fronte fotografico, un risultato tutt’altro che scontato se si guarda alla fascia di prezzo in cui si trova adesso.

C’è poi un aspetto che pesa parecchio per chi decide di comprarlo oggi. Il dispositivo ha appena ricevuto l’aggiornamento a One UI 9, a conferma dell’impegno di Samsung nel garantire 7 anni di aggiornamenti complessivi. Visto che dal lancio è trascorso appena un anno e mezzo, restano ancora cinque anni e mezzo di supporto assicurato. Un vantaggio notevole rispetto alla concorrenza e perfino nei confronti del futuro S26U con processore Exynos. A completare il pacchetto c’è la garanzia Samsung di 3 anni sulla versione italiana, valida senza alcuna procedura di attivazione.

Prezzo minimo per Galaxy S25, uno sconto da non lasciarsi scappare

Per chi aspettava il momento giusto, questo potrebbe essere quello buono. Samsung Galaxy S25 nella configurazione 12GB/256GB Mint è proposto a 549 euro contro i 739 euro richiesti in precedenza. Lo sconto del 26% si traduce in un risparmio concreto di 190 euro, una cifra che rende il top di gamma compatto di Samsung decisamente più abbordabile.

Il confronto diventa ancora più interessante guardando al prezzo di listino al lancio, fissato a 929 euro. Rispetto a quella cifra di partenza l’offerta attuale assume un peso ancora maggiore. Il valore di oggi rappresenta inoltre il punto più basso raggiunto nelle ultime settimane, un’occasione che vale la pena valutare con attenzione considerando la scheda tecnica e la lunga durata del supporto software promessa dal produttore.

La promozione è al momento attiva su Amazon.it. Trattandosi però di un ribasso importante su un prodotto molto richiesto, le scorte potrebbero esaurirsi in fretta oppure il prezzo potrebbe tornare a salire senza alcun preavviso.

Fonte: TecnoAndroid