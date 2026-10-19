Haier H65S80FUX: QLED 4K da 65 pollici a 407 euro con DAZN Full

Un televisore Google TV da 65 pollici con pannello QLED 4K che scende sotto i 410 euro non si vede tutti i giorni, e stavolta nel pacchetto entrano anche 6 mesi di DAZN Full. Il modello in questione è Haier H65S80FUX, che su Amazon passa dagli 899 euro di listino a 407,63 euro, con un taglio di oltre la metà rispetto al prezzo originale.

Oltre all’abbonamento per seguire il calcio e lo sport in streaming, il televisore porta in salotto un refresh rate a 120Hz e una dotazione pensata sia per chi passa le serate tra film e serie sia per chi non si stacca dalla console. A questa cifra è una combinazione che merita qualche riga in più.

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Haier H65S80FUX, un QLED 4K tra streaming e gaming

Il cuore del prodotto è un pannello QLED con retroilluminazione Direct LED, risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160 pixel) e una diagonale decisamente generosa da 65 pollici. Il supporto HDR10 aiuta a restituire contrasti e colori più realistici, mentre per gli appassionati di videogiochi il vero asso nella manica sta nella frequenza di aggiornamento a 120Hz abbinata alla tecnologia DLG (Dynamic Luminance/Gaming Accelerator), che mantiene l’immagine fluida anche nelle scene più movimentate.

Sul versante della connettività Haier H65S80FUX non fa economia. Ci sono 4 porte HDMI 2.1 con supporto ALLM e VRR, il che rende il televisore pienamente compatibile con le console di ultima generazione. A completare il quadro arrivano il WiFi dual band e il Bluetooth 5.1, utili per un collegamento stabile e versatile con gli altri dispositivi di casa.

Il sistema operativo Google TV integra in modo nativo le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+, con l’aggiunta di Chromecast integrato e Google Assistant richiamabile dal telecomando vocale dedicato. La memoria si ferma a 2GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione, una dotazione sufficiente per l’uso di tutti i giorni anche se non pensata per un multitasking spinto.

L’audio si affida a Dolby Audio con doppio altoparlante stereo, funzioni di equalizzazione e regolazione automatica del volume. Per un’esperienza sonora più coinvolgente, però, può valere la pena affiancare una soundbar. Il design con cornici sottili lascia tutto lo spazio ai contenuti a schermo e il televisore si può montare a parete grazie allo standard VESA 200×300.

Prezzo più basso di sempre e DAZN Full incluso

Il dato che salta all’occhio resta il prezzo. Da un listino di 899 euro si arriva a 407,63 euro su Amazon, con uno sconto che sfiora il 55%. Si tratta della cifra più bassa mai registrata per questo modello, un’occasione che potrebbe sparire nel momento in cui la promozione termina o il costo torna a salire.

A rendere l’affare ancora più appetibile c’è il bundle con 6 mesi di DAZN Full compresi nell’acquisto, un valore aggiunto tutt’altro che marginale per chi segue lo sport in streaming. I dettagli completi sull’iniziativa legata a DAZN sono riportati direttamente nella pagina prodotto su Amazon.

Trattandosi di un’offerta lampo, la disponibilità di Haier H65S80FUX a questo prezzo potrebbe essere limitata nel tempo.

Fonte: TecnoAndroid