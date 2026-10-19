Sony BRAVIA 6 OLED 55 pollici a 1.099€ con quattro HDMI 2.1

Chi considera l’OLED un lusso riservato ai televisori più costosi dovrà probabilmente cambiare idea, perché Sony BRAVIA 6 OLED da 55 pollici è ora in offerta su Amazon a 1.099€ invece di 1.299€. Uno sconto di 200€ su un modello nato proprio con l’obiettivo di rendere il pannello autoilluminante più accessibile, senza però rinunciare a quattro porte HDMI 2.1 complete, al refresh nativo a 120Hz e a Google TV con Gemini integrato.

La proposta di Sony punta quindi a una fascia di pubblico che fino a poco tempo fa guardava all’OLED con un po’ di diffidenza, soprattutto per via dei prezzi. Con questo televisore l’azienda giapponese prova a cambiare le carte in tavola, mettendo insieme una dotazione molto solida per il gioco e per l’intrattenimento domestico e qualche rinuncia mirata per tenere sotto controllo i costi.

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Pixel autoilluminanti e gaming senza compromessi

Il cuore di Sony BRAVIA 6 è un pannello WOLED 4K con oltre 8 milioni di pixel che si illuminano in modo indipendente. Il risultato sono neri profondi e un contrasto che i classici schermi LCD non riescono a replicare. A questo si aggiunge il refresh rate nativo a 120Hz in risoluzione 4K, ormai quasi obbligatorio per chi segue contenuti molto dinamici o passa parecchie ore sulle console di ultima generazione.

L’elaborazione video è affidata al processore MediaTek Pentonic 800, una scelta che consente di avere ben quattro ingressi HDMI 2.1 a piena banda. Tutti sono in grado di gestire segnali 4K a 120 fps con VRR e ALLM attivi, una configurazione che rende il modello particolarmente indicato per chi gioca con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il resto della scheda tecnica non delude. C’è la tecnologia colore Triluminos Pro, pensata per restituire oltre un miliardo di colori accurati, insieme al supporto a Dolby Vision, HDR10 e HLG. All’appello manca invece HDR10+. Sul fronte audio troviamo Dolby Atmos e DTS:X con un sistema integrato da circa 20W, mentre la piattaforma Google TV con Gemini offre l’accesso a oltre 400.000 contenuti e 10.000 app. La connettività comprende WiFi 6E e Bluetooth 5.2.

Qualche taglio, ovviamente, c’è. Rispetto ai modelli premium della gamma, Sony ha lasciato fuori il Cognitive Processor XR e l’Acoustic Surface Audio+, un compromesso sensato vista la fascia di prezzo in cui si colloca lo smart TV. Anche la luminosità di picco racconta qualcosa di questa impostazione, visto che si ferma a circa 1.000 nit. Un valore adeguato per godersi l’HDR in casa, ma lontano dai livelli raggiunti dai pannelli OLED più evoluti.

Prezzo, sconto e disponibilità

Il listino ufficiale di Sony BRAVIA 6 OLED da 55 pollici è fissato a 1.299€, ma sulla piattaforma di Jeff Bezos il televisore si trova a 1.099€. Il risparmio è di 200€, pari a circa il 15% di sconto, e il prodotto risulta disponibile per la spedizione immediata.

Per chi desidera passare all’OLED senza affrontare la spesa richiesta dai modelli di punta della gamma Sony, si tratta di un’occasione da tenere in considerazione. Cifre simili compaiono anche su Sony Store Italia e MediaWorld, ma al momento la promozione su Amazon resta tra le più convenienti per chi punta su una consegna rapida.

Fonte: TecnoAndroid