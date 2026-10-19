iPhone Duo, Apple conferma la batteria da 4.883 mAh con due celle

La batteria di iPhone Duo non è più un segreto. Apple ha pubblicato venerdì l’etichetta energetica europea del nuovo smartphone e il dato compare in modo ufficiale: la capacità complessiva arriva a 4.883 mAh. Fino a poco tempo fa il valore circolava soltanto sotto forma di indiscrezione, adesso invece è l’azienda stessa a metterlo nero su bianco in un documento destinato al mercato dell’Unione Europea. Per chi aspettava di capire quanta autonomia potesse offrire il dispositivo, si tratta di un’informazione tutt’altro che secondaria.

Due celle che insieme fanno 4.883 mAh

Il documento diffuso da Apple sembra confermare una fuga di notizie precedente, che descriveva con una certa precisione la struttura interna dell’accumulatore. Secondo quel leak iPhone Duo non monta una singola batteria ma due celle distinte, una da 2.962 mAh e l’altra da 1.921 mAh. Facendo la somma si arriva esattamente ai 4.883 mAh riportati sull’etichetta ufficiale, quindi i conti tornano alla perfezione.

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È un dettaglio interessante perché dimostra che le informazioni trapelate nelle settimane scorse erano affidabili. Spesso i numeri anticipati prima del debutto di un prodotto vengono poi smentiti o corretti. In questo caso invece la corrispondenza è totale e la configurazione a doppia cella di iPhone Duo trova un riscontro diretto nei valori comunicati dalla stessa Apple.

Solo eSIM e quindi un’unica capacità in tutto il mondo

C’è poi un altro aspetto che rende questo numero particolarmente significativo. iPhone Duo è un dispositivo esclusivamente eSIM, cioè privo dello slot fisico per la scheda SIM tradizionale. Non esiste una variante del telefono con il carrellino estraibile e questo ha una conseguenza diretta sulla batteria.

Nei modelli che prevedono entrambe le versioni, quella con lo slot fisico tende infatti ad avere un accumulatore leggermente più piccolo, perché parte dello spazio interno viene occupata proprio dal vano per la SIM. Con iPhone Duo il problema semplicemente non si pone. La capacità di 4.883 mAh dovrebbe quindi valere in tutto il mondo, senza differenze tra un mercato e l’altro. Chi acquista lo smartphone in Europa, negli Stati Uniti o altrove si ritroverà in mano lo stesso identico valore.

Il confronto con iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Per capire dove si colloca il nuovo arrivato all’interno della gamma conviene guardare agli altri modelli recenti. Uno smontaggio approfondito ha rilevato che iPhone 18 Pro nella versione solo eSIM integra una batteria da 4.288 mAh, mentre iPhone 18 Pro Max, anch’esso nella variante senza slot fisico, arriva a 5.567 mAh.

Mettendo i numeri uno accanto all’altro il quadro diventa piuttosto chiaro. iPhone Duo si piazza esattamente nel mezzo. Rispetto a iPhone 18 Pro può contare su 595 mAh in più, un margine tutt’altro che trascurabile. Nei confronti di iPhone 18 Pro Max resta invece indietro di 684 mAh, e questo non sorprende visto che il modello più grande della famiglia Pro ha sempre puntato forte proprio sulla capacità dell’accumulatore.

La posizione intermedia di iPhone Duo emerge quindi in maniera netta, con una dotazione energetica che supera quella di iPhone 18 Pro ma non raggiunge i 5.567 mAh di iPhone 18 Pro Max. Tutti e tre i modelli citati nel confronto condividono comunque la stessa impostazione solo eSIM, il che rende il paragone diretto e omogeneo. Il valore ufficiale riportato sull’etichetta energetica europea pubblicata da Apple resta fissato a 4.883 mAh, ottenuti dalla combinazione delle due celle da 2.962 mAh e 1.921 mAh.

Fonte: TecnoAndroid