Alan Ritchson, tre serie in vetta dopo il flop al cinema

Alan Ritchson sta vivendo uno dei momenti più felici della sua carriera e i numeri lo raccontano meglio di qualsiasi intervista. L’attore che il grande pubblico conosce soprattutto come protagonista di Reacher è riuscito a piazzare tre serie al top delle classifiche internazionali nello stesso momento. Un risultato che non capita tutti i giorni, e che arriva per giunta dopo un passaggio poco fortunato sul grande schermo.

Il dato più interessante sta proprio qui, nel contrasto tra due mondi che spesso vengono messi sullo stesso piano ma che, nei fatti, seguono logiche molto diverse. Al cinema le cose non sono andate come sperato, con un’uscita che si è trasformata in un flop. Sulle piattaforme streaming, invece, film e serie che portano il suo nome stanno raccogliendo un successo notevole. Ed è un successo che non resta confinato in un solo Paese, perché coinvolge diverse graduatorie a livello globale.

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Da Reacher alle classifiche mondiali

Gran parte del merito va ricondotto a Reacher, la serie che ha trasformato Ritchson in uno dei volti più riconoscibili di Prime Video. Il personaggio gli ha cucito addosso un’identità molto precisa agli occhi degli spettatori, quella dell’eroe fisico e imponente che il pubblico ormai associa immediatamente a lui. Una riconoscibilità che, a quanto pare, si sta riflettendo anche sugli altri progetti in cui compare.

La cosa che colpisce davvero è la contemporaneità. Non si tratta di un titolo che sale in vetta per qualche giorno e poi scivola via, ma di più produzioni capaci di occupare posizioni di rilievo nello stesso periodo. Per un interprete significa avere una presenza costante davanti agli abbonati, che aprendo le app di streaming finiscono per ritrovarselo in più di una proposta. E quando succede in mercati diversi, il segnale diventa ancora più evidente. Il fatto che queste classifiche internazionali vengano conquistate tutte insieme dice molto anche su come funziona oggi il consumo di contenuti. Un attore che sul grande schermo fatica a richiamare spettatori in sala può trovare sul piccolo schermo una platea vastissima, pronta a seguirlo da un titolo all’altro senza troppe esitazioni. Ritchson in questo senso rappresenta un caso piuttosto emblematico.

Il divario tra sala e piattaforme digitali

Il percorso di Alan Ritchson mette in luce una frattura che ormai riguarda parecchi interpreti. Da una parte c’è la sala cinematografica, dove gli incassi rispondono a dinamiche complicate e dove un passo falso pesa parecchio. Dall’altra ci sono le piattaforme digitali, che premiano la familiarità con il pubblico e la capacità di tenere incollati gli spettatori a casa.

Per la star di Reacher il bilancio è chiaramente sbilanciato a favore della seconda strada. Il flop al botteghino non ha intaccato la sua popolarità sullo streaming, anzi il momento attuale sembra suggerire che proprio lì l’attore abbia trovato il suo terreno ideale. Le sue produzioni continuano a scalare le graduatorie e lo fanno in parallelo, con tre serie che si contendono l’attenzione del pubblico in giro per il mondo. È proprio questa presenza simultanea ai vertici a rendere il periodo di Ritchson così particolare. L’attore, diventato una delle figure di punta di Prime Video grazie a Reacher, è riuscito a conquistare contemporaneamente diverse classifiche internazionali, dimostrando un peso sulle piattaforme che pochi colleghi possono vantare in questo momento.

Fonte: TecnoAndroid