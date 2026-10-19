iPhone Duo esaurito: niente scorte nei negozi Apple al debutto

La corsa a iPhone Duo è partita a una velocità che ha colto di sorpresa un po’ tutti. Appena aperti i preordini il nuovo dispositivo di Apple è andato esaurito nel giro di pochi minuti, e adesso emerge un dettaglio che rischia di deludere parecchi appassionati. Chi sperava di trovarlo sugli scaffali dei negozi ufficiali nel giorno del debutto, fissato per questo venerdì almeno negli Stati Uniti, farebbe bene a rivedere i propri piani. Le unità disponibili per l’acquisto diretto in negozio, a quanto pare, semplicemente non ci saranno.

Poco dopo il sold out la stessa Apple aveva confermato una domanda definita straordinaria. Una notizia che a prima vista suona come un trionfo commerciale ma che allo stesso tempo ha messo in luce un evidente errore di valutazione da parte dell’azienda di Cupertino. Il pieghevole è piaciuto subito, forse più di quanto fosse stato previsto.

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Niente scorte nei negozi Apple per iPhone Duo

Secondo quanto raccontato da alcuni dipendenti, la casa madre avrebbe inviato un avviso interno molto chiaro. Nei negozi Apple non ci saranno esemplari di iPhone Duo pronti da vendere al banco il giorno dell’uscita. E non finisce qui. Il personale sarebbe stato anche istruito su come scoraggiare i clienti privi di prenotazione dal presentarsi in negozio con l’idea di portarsi a casa il telefono, avvisandoli che resterebbero delusi. Tradotto in parole semplici il messaggio è più o meno questo, inutile venire perché il prodotto non c’è.

Non è chiaro se la stessa situazione riguardi anche gli altri Paesi, ma l’ipotesi non può essere esclusa. Per farsi un’idea basta dare un’occhiata allo store online italiano. Provando ad acquistare iPhone Duo dal sito ufficiale, la pagina invita a tornare il 24 ottobre per conoscere la data di disponibilità. Un secondo messaggio è ancora più eloquente e avverte che le spedizioni non partiranno prima della fine di gennaio 2027. Chi è interessato al nuovo smartphone di Apple, insomma, deve mettere in conto un’attesa piuttosto lunga.

Perché il pieghevole di Apple è già esaurito

Le spiegazioni dietro un esaurimento così rapido sono sostanzialmente due. La prima è la più intuitiva. Apple potrebbe aver sottovalutato la richiesta, senza immaginare un’accoglienza tanto calorosa per il suo primo dispositivo di questo tipo. In quel caso la quantità prodotta si sarebbe rivelata del tutto insufficiente rispetto al numero di persone pronte a ordinarlo fin dal primo minuto.

La seconda ipotesi chiama in causa un problema che va ben oltre la singola azienda. Apple potrebbe aver scelto di lanciare comunque il telefono pur avendo a disposizione poche unità in magazzino, dovendo fare i conti con le difficoltà nella fornitura dei componenti. Parliamo soprattutto delle memorie, un nodo che in questo periodo sta pesando sull’intero mercato. Una decisione del genere avrebbe permesso di rispettare i tempi di presentazione, accettando però in partenza il rischio di scorte molto limitate.

Quale che sia la ragione reale, vedere iPhone Duo esaurito a pochi minuti dall’apertura dei preordini dice molto sul momento che stanno vivendo gli smartphone pieghevoli. Fino a oggi questa categoria di dispositivi è rimasta piuttosto di nicchia, con una diffusione ancora ridotta rispetto ai modelli tradizionali. L’arrivo del pieghevole firmato Apple sembra invece aver acceso l’interesse del pubblico in modo evidente, e l’effetto non riguarderà soltanto Cupertino. A trarne vantaggio sarà l’intero segmento dei telefoni pieghevoli, concorrenti compresi.

Fonte: TecnoAndroid