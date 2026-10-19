Galaxy S27 potrebbe arrivare a gennaio: novità per Pro e Ultra

La nuova generazione di Galaxy S27 potrebbe vedere la luce un po’ prima di quanto ci si aspettasse. Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe ormai completato quasi del tutto la fase di progettazione dei suoi prossimi top di gamma e sarebbe pronta ad anticipare la presentazione rispetto allo scorso anno. Mancherebbero quindi pochi mesi al debutto. Si tratta comunque di voci non ufficiali, da trattare con prudenza finché l’azienda sudcoreana non deciderà di confermarle o smentirle.

Lancio a gennaio e memorie di nuova generazione per Pro e Ultra

A rilanciare l’ipotesi di un debutto anticipato è stato il leaker Lanzuk, secondo il quale i nuovi smartphone della serie Galaxy S27 dovrebbero essere svelati a gennaio e non più a febbraio. Un mese di differenza può sembrare poco, ma nel calendario serrato del mercato mobile pesa parecchio. Sempre secondo questa fonte, la produzione di massa potrebbe partire a breve, visto che il colosso coreano starebbe entrando proprio adesso nella fase di pianificazione.

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C’è poi un altro dettaglio interessante che riguarda la parte più tecnica. Samsung starebbe valutando di aggiornare sia la memoria di archiviazione sia la RAM agli standard più recenti, ovvero UFS 5.0 e LPDDR6. Il salto però non sarebbe previsto per tutta la famiglia. A beneficiarne dovrebbero essere soltanto due modelli, cioè Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra, le versioni più ambiziose della gamma. Componenti di questo livello hanno ovviamente un costo, e la scelta comporterebbe un ulteriore incremento delle spese di produzione per l’azienda.

Ed è qui che entra in gioco il tema dei prezzi. Non si può escludere che i nuovi dispositivi arrivino sugli scaffali con listini più alti rispetto a quelli proposti al lancio di Galaxy S26, che a loro volta erano stati ritoccati verso l’alto in un secondo momento. Per i consumatori, se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, la spesa per mettere le mani su uno dei nuovi modelli potrebbe quindi crescere ancora.

Nelle scorse settimane erano circolate anche altre voci, meno rassicuranti. Alcune fonti sostenevano che Samsung stesse incontrando problemi di surriscaldamento con il chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Queste notizie sono state però smentite in seguito direttamente da Qualcomm, che ha di fatto chiuso la questione.

Le custodie svelano il nuovo modulo fotografico

Nel frattempo il noto leaker Ice Universe ha condiviso alcune immagini che mostrerebbero le custodie dell’intera gamma Galaxy S27. Anche in questo caso il materiale non ha nulla di ufficiale e va preso con le pinze, ma offre comunque uno sguardo piuttosto chiaro su quelle che dovrebbero essere le principali novità estetiche dei prossimi smartphone. Le cover, infatti, seguono fedelmente il profilo dei dispositivi e lasciano intuire parecchio del loro aspetto finale.

L’elemento che salta subito all’occhio è il nuovo modulo fotografico riservato alle versioni Pro e Ultra, che si distinguerebbero così in modo più netto dai modelli standard. Proprio su questo fronte emerge una differenza importante all’interno della serie. Galaxy S27 e Galaxy S27+ non dovrebbero ricevere alcun aggiornamento alla fotocamera frontale, a differenza dei fratelli maggiori di fascia alta, che invece potrebbero contare su un comparto per i selfie rinnovato.

Sul periodo esatto di uscita, per ora, non ci sono altri elementi concreti oltre all’indicazione di gennaio fornita da Lanzuk. Samsung non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sulla data di presentazione dei nuovi Galaxy S27.

Fonte: TecnoAndroid