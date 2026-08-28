SolarWindow ElectroFlex, il pannello solare adesivo senza vetro

Un pannello solare che si applica come un adesivo, senza cornici né vetro, è la scommessa con cui SolarWindow Technologies ha annunciato il lancio commerciale di ElectroFlex. Si tratta di una soluzione fotovoltaica flessibile e ultrasottile, pensata per superfici curve o irregolari, cioè proprio quelle dove i moduli rigidi tradizionali diventano scomodi, pesanti o semplicemente impossibili da montare. L’idea di fondo è tanto semplice quanto ambiziosa: trasformare in generatori di energia superfici che oggi non producono nulla.

La struttura è quella che in gergo viene definita peel and stick, letteralmente stacca e attacca. Niente supporti, niente telai metallici, niente vetro. Il modulo viene applicato direttamente sulla superficie di destinazione, e questo cambia parecchio le carte in tavola quando si parla di installazioni su mezzi in movimento o su edifici che non potrebbero reggere il carico di un impianto convenzionale.

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Dove può finire il fotovoltaico adesivo di SolarWindow

Il ventaglio di applicazioni indicato dall’azienda è piuttosto ampio. Si parte dagli edifici e arriva fino ai data center, passando per camion, treni, droni, aeromobili e imbarcazioni. In pratica, ovunque ci sia una superficie esposta al sole e poca voglia di aggiungere chili e strutture di sostegno. I tetti dei veicoli commerciali sono l’esempio citato più spesso, perché rappresentano metri quadrati praticamente sprecati dal punto di vista energetico.

Il vantaggio principale del pannello solare adesivo non riguarda soltanto il peso. C’è anche il capitolo complessità di installazione, che con i sistemi classici significa staffe, ancoraggi, calcoli strutturali e tempi di cantiere. Con un modulo che si applica direttamente sulla superficie, buona parte di quei passaggi viene meno. Su strutture datate o su mezzi dove ogni chilogrammo pesa sui consumi, la differenza può essere concreta.

Va detto subito, però, che ElectroFlex non è un prodotto da carrello della spesa. Almeno nella fase iniziale, la disponibilità è riservata ai produttori OEM di primo livello statunitensi, con un’espansione prevista in un secondo momento verso alcuni mercati del Nord America e dell’Asia. Chi sperava di comprare un rotolo di fotovoltaico da stendere sul tetto del camper dovrà mettersi l’anima in pace, quantomeno per ora.

Una soluzione su misura, non un foglio da comprare e applicare

L’approccio scelto da SolarWindow è quello del servizio completo. L’integrazione viene gestita direttamente dall’azienda, che si occupa di progettazione, modellazione, installazione, cablaggi e gestione elettrica, adattando ogni intervento alla singola applicazione. Un conto è rivestire il tetto di una flotta di mezzi pesanti, un altro è lavorare sulla superficie di un drone o sulla copertura di un data center, e le esigenze elettriche cambiano di conseguenza.

Questo spiega perché il prodotto venga proposto a produttori e operatori industriali piuttosto che al pubblico generalista. Non è un semplice foglio solare da acquistare e applicare in autonomia, ma un pacchetto ingegneristico costruito attorno a un’esigenza specifica. Un modello di business che ricorda più il mondo delle forniture industriali che quello del fotovoltaico residenziale a cui si è abituati.

Numeri ancora assenti e certificazioni in arrivo

Il punto interrogativo più grosso riguarda le prestazioni. L’azienda non ha ancora pubblicato dati tecnici dettagliati su efficienza, potenza specifica, durata o resistenza alle condizioni ambientali. Sono informazioni tutt’altro che secondarie, soprattutto per una tecnologia destinata a lavorare su mezzi esposti a vibrazioni, sbalzi termici, pioggia, ghiaccio e lavaggi.

Secondo quanto comunicato, i dati dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, insieme agli aggiornamenti sulle certificazioni. Sarà quello il momento in cui il fotovoltaico adesivo potrà essere messo davvero a confronto con i moduli tradizionali, numeri alla mano, per capire quanto la flessibilità costi in termini di resa e quanto invece riesca a compensare grazie all’accesso a superfici finora inutilizzate.