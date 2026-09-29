Sky Wifi, prezzi scontati anche in negozio da 20,90 euro al mese

Da oggi, 28 settembre 2026, le offerte di rete fissa Sky Wifi costano meno anche nei punti vendita ufficiali, che si allineano alle promozioni riservate da alcune settimane a chi attivava tramite il sito. Il prezzo di partenza è di 20,90 euro al mese per 12 mesi e vale indipendentemente dalla copertura di rete disponibile all’indirizzo di casa.

Una premessa tecnica aiuta a orientarsi. La fibra FTTH di Sky Wifi si può attivare su rete Open Fiber, Fastweb e FiberCop, mentre la tecnologia FTTC viaggia soltanto sulle infrastrutture di Fastweb e FiberCop. Dal 24 agosto al 27 settembre 2026 le attivazioni online godevano già di prezzi scontati uguali per tutte le coperture: 22,90 euro al mese per il primo anno, che scendevano a 20,90 euro per chi era già cliente Sky TV. Nei negozi e al telefono, invece, queste tariffe erano accessibili solo a chi risultava coperto da Open Fiber.

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Le nuove promo Sky Wifi valide online e in negozio

Con le promozioni partite oggi e riportate nei documenti di trasparenza tariffaria, lo schema resta lo stesso già visto sul web ma arriva finalmente anche nei negozi Sky. A prescindere dalla rete si pagano 22,90 euro al mese per i primi 12 mesi, con un ulteriore sconto a 20,90 euro per i clienti Sky TV. Rimane disponibile l’opzione Voce Unlimited, che porta chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali ed è gratuita per 12 mesi, oppure per 18 mesi se si attiva anche Sky TV, per poi costare 5 euro al mese. C’è poi Ultra Wifi, che aggiunge in comodato d’uso il dispositivo Sky Wifi Spot a 5 euro al mese con attivazione da 50 euro, in alcuni casi azzerata in promo.

Per i nuovi clienti che scelgono solo il fisso, la versione base con chiamate a consumo e modem Wifi Hub costa 22,90 euro al mese per un anno e poi 29,90 euro. Sky Wifi Plus, con chiamate illimitate gratis per 12 mesi, parte dallo stesso importo e sale poi a 34,90 euro. Sky Wifi Ultra, che sfrutta la rete mesh generata dallo Sky Wifi Spot, costa 27,90 euro al mese per il primo anno e poi 34,90 euro, mentre Ultra Plus parte da 27,90 euro per arrivare in seguito a 39,90 euro. Queste proposte restano attive fino al 1° novembre 2026 con attivazione gratuita invece di 49 euro.

Per chi ha già un abbonamento Sky TV i canoni scendono ancora. Sky Wifi e Sky Wifi Plus costano 20,90 euro al mese per 12 mesi, poi rispettivamente 29,90 e 34,90 euro. Ultra e Ultra Plus partono invece da 25,90 euro per passare poi a 34,90 e 39,90 euro. In questo caso le offerte sono sottoscrivibili fino al 27 dicembre 2026, sempre con attivazione gratuita anziché a 49 euro.

Modem, chiamate e velocità di navigazione

Dal 3 dicembre 2024 le nuove attivazioni ricevono una versione aggiornata del modem Sky Wifi Hub con tecnologia WiFi 6, di colore bianco anziché nero e con un solo indicatore LED frontale. Secondo quanto indicato da Sky questo modello è riservato ai nuovi clienti in fibra FTTH. Come previsto dalla delibera AGCOM sul modem libero si può comunque usare un apparecchio di propria scelta, purché rispetti i requisiti minimi pubblicati nell’area Assistenza.

Con l’offerta base le chiamate a consumo costano 0 euro al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi verso i fissi nazionali e 19 centesimi al minuto con identico scatto verso i mobili. Tutti i servizi accessori voce come il trasferimento di chiamata sono inclusi, mentre nella versione Plus le telefonate diventano illimitate verso fissi e mobili nazionali.

Sul fronte delle prestazioni, la Fibra100% in FTTH raggiunge fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con le stesse velocità massime anche nelle Aree Bianche coperte dalla rete pubblica di Open Fiber. Con il misto fibra rame FTTC, chiamato Super Internet, si arriva a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload oppure a 100 Mbps e 20 Mbps. In caso di recesso la dismissione della linea costa 29,90 euro per la FTTH e 23,31 euro per la FTTC, mentre la migrazione ha un costo fisso di 11,09 euro.

Fonte: TecnoAndroid