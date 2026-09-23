Sky Mobile, il prefisso 3784 svela la nuova strategia MVNO

Sky Mobile si prepara al debutto vero e proprio nel mercato della telefonia mobile e, a poche ore dal via, arrivano altri dettagli sulle nuove SIM ESP, a partire dal prefisso che accompagnerà le nuove numerazioni: sarà il 3784. Un dettaglio tecnico che sembra minore ma che racconta parecchio di come Sky Italia ha deciso di muoversi.

Dal 23 Settembre 2026 Sky Italia diventa a tutti gli effetti un MVNO, cioè un operatore virtuale con la propria infrastruttura commerciale, e non più un semplice rivenditore. Le prime offerte, anticipate nelle ore precedenti al lancio, viaggiano tutte in 5G sulla rete Fastweb + Vodafone, con sconti o Giga illimitati per chi già ha Sky TV o Sky Wifi in casa. La logica della convergenza, insomma, applicata al mobile.

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Fino ad oggi il discorso era diverso. Sky Italia si limitava a distribuire SIM Fastweb con il marchio Sky Mobile powered by Fastweb, proponendo esattamente le stesse offerte di Fastweb Mobile, che tra l’altro negli ultimi giorni erano già sparite dal listino Sky. Con la licenza ottenuta nei mesi scorsi, invece, cambia tutto: Sky costruisce una propria base clienti e guadagna margine di manovra sulle scelte commerciali.

Il prefisso 3784 e la questione delle numerazioni

Essendo un virtuale di tipo ESP, Sky Mobile non dispone di un seriale ICCID proprio per le SIM né di un prefisso dedicato in esclusiva. Utilizza quelli che gli mette a disposizione il fornitore di rete, quindi Fastweb + Vodafone. Chi acquisterà una nuova SIM dal 23 Settembre 2026 e sceglierà di attivare un numero nuovo, senza portabilità, si ritroverà appunto con il prefisso 3784.

Quel prefisso ha una piccola storia alle spalle. Era stato ottenuto da Vodafone Italia nel 2022, destinato ai clienti degli operatori virtuali appoggiati direttamente alla rete mobile ex Vodafone Italia, oggi confluita in Fastweb + Vodafone. Una sorta di contenitore riservato ai marchi ospitati.

Il meccanismo di assegnazione segue una logica abbastanza lineare. A Enel Mobile è toccato il 3785, mentre Fastweb ha destinato a Sky Italia il 3784 per il suo nuovo operatore. Nulla di casuale, quindi, ma una distribuzione ordinata delle risorse di numerazione tra i vari partner che utilizzano la stessa infrastruttura.

Nessun abilitatore esterno, Sky fa da sé

C’è poi un secondo aspetto che merita attenzione, forse anche più interessante del prefisso. Trattandosi di un ESP, Sky Italia avrebbe potuto tranquillamente appoggiarsi a uno degli MVNE, gli abilitatori tecnici già operativi sulla rete Fastweb + Vodafone. I nomi che circolano in questo ambito sono quelli di Plintron ed Effortel, realtà specializzate proprio nel fornire la piattaforma tecnologica agli operatori virtuali che non vogliono costruirsela da soli.

Sky ha scelto un’altra strada. Per le nuove SIM ESP non si avvale di alcun abilitatore esterno: la gestione in tempo reale dell’offerta è stata sviluppata internamente. L’obiettivo dichiarato è avere un controllo più diretto sull’esperienza del cliente, senza passaggi intermedi tra chi progetta il servizio e chi lo eroga materialmente. Una decisione che richiede investimenti ma che, sul lungo periodo, lascia molta più libertà nel disegnare tariffe, promozioni e funzioni accessorie.

Tra le novità già emerse nei giorni scorsi ci sono anche il servizio Riparti e la possibilità di gestire tutta la linea mobile direttamente dall’app MySky, quindi con lo stesso strumento già usato da chi ha un abbonamento televisivo o la connessione fissa. Un modo per tenere insieme i vari servizi in un’unica interfaccia, coerente con l’impostazione generale che Sky Italia sta dando alla sua offerta mobile.

Fonte: TecnoAndroid