Siri Remote, la Ricerca di precisione chiede almeno un iPhone 17

Il nuovo Apple TV 4K arriva nei negozi questo venerdì e porta con sé un Siri Remote rinnovato, finalmente pensato per risolvere uno dei fastidi più comuni di chi usa il set top box di Apple. C’è però un dettaglio da non sottovalutare prima dell’acquisto. La funzione più interessante del telecomando, cioè la Ricerca di precisione, richiede un iPhone recente e non è detto che quello già in tasca sia compatibile.

Chi sta valutando il nuovo modello, o magari pensa di comprare soltanto il telecomando aggiornato da abbinare a un dispositivo già presente in salotto, farebbe bene a tenerlo a mente. La Ricerca di precisione sul nuovo Siri Remote funziona infatti solo con iPhone 17 o con modelli più recenti. Gli altri smartphone della casa di Cupertino restano esclusi da questa novità, anche se non del tutto tagliati fuori dalle funzioni di localizzazione.

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Il problema del telecomando perso e la risposta di Apple

Chiunque abbia un Apple TV lo sa bene. Il telecomando attuale è sottile, leggero e tende a sparire tra i cuscini del divano con una facilità quasi irritante. Il guaio è che, una volta smarrito, Apple finora non ha messo a disposizione molti strumenti per ritrovarlo. Il vecchio sistema si limitava in sostanza a segnalare che il dispositivo si trovava da qualche parte in casa, un’informazione non proprio risolutiva quando si sta frugando sotto ogni mobile.

Con il Siri Remote di quarta generazione le cose cambiano parecchio. Il nuovo accessorio integra un altoparlante che può essere attivato direttamente dall’app Dov’è, così da far emettere un suono e capire dove sia finito. La buona notizia è che il telecomando è compatibile con tutti i precedenti Apple TV 4K e anche con Apple TV HD, quindi chi decide di acquistarlo separatamente può sfruttare questa funzione anche senza cambiare il box collegato alla TV.

Accanto all’altoparlante arriva poi l’altra grande novità, ovvero la Ricerca di precisione. Chi ha già usato l’app Dov’è per rintracciare un AirTag smarrito conosce bene il meccanismo. Lo smartphone fornisce indicazioni guidate passo dopo passo che conducono dritti verso l’oggetto perso. Applicato al Siri Remote si tratta di un salto enorme rispetto allo strumento precedente, che lasciava l’utente praticamente da solo nella ricerca.

Quali iPhone supportano la Ricerca di precisione

Qui entra in gioco il limite di cui si parlava all’inizio. La Ricerca di precisione si basa sul supporto al Bluetooth 6, una tecnologia presente solo in alcuni modelli recenti. Nello specifico la funzione è disponibile su iPhone 17 e sulla gamma iPhone 17 Pro, su iPhone Air, su iPhone Duo e sui modelli iPhone 18 Pro. Fa eccezione iPhone 17e, che pur appartenendo alla stessa generazione non dispone del supporto necessario e quindi non può sfruttare la guida verso il telecomando.

Chi possiede uno smartphone diverso da quelli elencati non resta comunque a mani vuote. L’altoparlante integrato continua a funzionare regolarmente e permette di riprodurre un suono per individuare il Siri Remote quando scompare. Semplicemente mancherà la parte più comoda, quella con le indicazioni precise su direzione e distanza, che resta una prerogativa dei dispositivi più recenti della gamma.

Il nuovo Siri Remote può essere acquistato anche separatamente rispetto ad Apple TV 4K, con un prezzo di circa 50 euro su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid