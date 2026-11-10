iPhone Air 2, spuntano i primi dummy insieme a iPhone 18

Sono comparsi i primi dummy di iPhone Air 2 e iPhone 18, due modelli fisici che potrebbero anticipare dimensioni e design dei prossimi smartphone di Apple. L’attenzione maggiore va soprattutto al secondo capitolo della famiglia Air, un prodotto atteso da chi ha apprezzato l’idea originale ma non ha digerito alcune rinunce del primo modello.

Per capire perché iPhone Air 2 interessi così tanto conviene ripartire dal predecessore. iPhone Air di prima generazione è con ogni probabilità uno degli smartphone più curiosi e riusciti usciti da Cupertino negli ultimi anni. Lo spessore estremamente ridotto, la leggerezza e la comodità nell’uso di tutti i giorni lo rendevano diverso da qualsiasi altro telefono della casa. Eppure il pubblico non ha risposto con l’entusiasmo che l’azienda si aspettava.

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I compromessi che hanno frenato iPhone Air

Credits: TecnoAndroid

Una parte della freddezza iniziale si spiega con il prezzo di listino, piuttosto alto per un dispositivo con queste caratteristiche. Almeno nelle prime settimane questo fattore ha pesato parecchio sulle vendite. Poi il mercato ha fatto il suo corso e il prezzo reale nei negozi è sceso abbastanza in fretta sotto la soglia dei 1.000 euro, rendendo il telefono decisamente più accessibile rispetto al lancio.

Il vero freno però è arrivato dai compromessi tecnici. Chi valutava l’acquisto si è trovato davanti a una sola fotocamera posteriore, quando sugli altri modelli della gamma i sensori sono più di uno. Mancava anche l’audio stereo, un dettaglio che nell’uso quotidiano si nota più di quanto si pensi, soprattutto guardando video o ascoltando musica senza cuffie. E l’autonomia non era particolarmente brillante, un limite che per molti utenti pesa più di qualsiasi altro aspetto.

Sono proprio questi i punti su cui Apple potrebbe lavorare con la seconda generazione. L’obiettivo sarebbe rendere iPhone Air 2 più convincente senza toccare la caratteristica che ne definisce l’identità, cioè lo spessore ultrasottile. Una sfida tutt’altro che semplice, perché aggiungere componenti o una batteria più capiente in un corpo così sottile richiede scelte progettuali precise.

Cosa raccontano i dummy di iPhone Air 2 e iPhone 18

Le prime indicazioni su come potrebbe evolvere il modello sottile arrivano dalle immagini di questi presunti dummy, circolate in rete il 9 novembre 2026. Nelle foto compaiono due esemplari realizzati in alluminio attraverso lavorazione CNC, quindi ricavati da un blocco di metallo con macchinari a controllo numerico. Accanto a quello che sarebbe iPhone Air 2 trova posto anche il presunto iPhone 18, il modello base della prossima generazione.

Si tratta di riproduzioni e non di telefoni funzionanti, per cui vanno prese con la dovuta cautela. Allo stesso tempo modelli di questo tipo possono offrire qualche anticipazione concreta sulle proporzioni e sulle linee generali dei futuri iPhone. Le dimensioni dei due dummy permettono di farsi un’idea del formato che Apple starebbe preparando, mentre l’impostazione complessiva suggerisce la direzione stilistica scelta per entrambi i dispositivi.

Fonte: TecnoAndroid