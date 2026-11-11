Hagámonos Composta: in Messico gli animali tornano alla terra

Peluche, un anziano volpino di Pomerania, ha fatto parte per anni della vita di Melina Casiano e della sua famiglia. La sera dell’8 ottobre, a Città del Messico, la scelta dell’eutanasia è diventata inevitabile per risparmiargli altra sofferenza. Il suo corpo però non è stato cremato né sepolto ma affidato a Hagámonos Composta, il progetto messicano che offre il compostaggio degli animali domestici e che un giorno vorrebbe rendere possibile la stessa strada anche per le persone.

Una veterinaria lo ha portato in braccio fuori dalla clinica fino a un furgone bianco decorato con fiori di cempasúchil, impronte di animali e il nome dell’iniziativa. Sul retro una frase spiega il senso di tutto: meritano di tornare alla terra con la stessa tenerezza con cui l’hanno abitata. Melina conosceva già il progetto e ne seguiva i social. Proprio nelle settimane in cui pensava a come salutare Peluche si è imbattuta di nuovo in uno dei loro video e lo ha vissuto come il momento giusto per decidere. Fin da bambina la madre le aveva insegnato a separare i rifiuti, a non sprecare acqua e a riflettere sull’impatto delle proprie azioni, quindi il compostaggio le è sembrato una scelta coerente.

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Il servizio esiste dal 2025 e il fondatore, Gerardo Montes de Oca, punta più in alto. In altri Paesi la pratica è già realtà, ma in Messico, segnato da una crisi di sparizioni e da problemi di identificazione forense, applicarla agli esseri umani solleva questioni che vanno ben oltre la semplice trasformazione in terriccio.

Dagli scarti di cucina ai nidi di paglia

Il furgone ha portato Peluche nello Stato del Messico, dove l’iniziativa gestisce un terreno diviso in aree per diversi tipi di rifiuti organici. In una di queste alcune strutture di legno piene di paglia portano piccoli cartelli dipinti a mano con i nomi Oliva, Luna Lola, Mady, Braulio. Davanti a un murale con un cane, un gatto, un coniglio e una cavia tra radici e terra, Peluche è stato adagiato su un letto grigio circondato di fiori. Poi è stato preparato il suo nido di paglia e segatura, dove i microrganismi lo trasformeranno nei mesi successivi.

Tutto è nato nel 2017 con Hagamos Composta, che all’inizio raccoglieva bucce e avanzi di cucina di sei persone tra parenti e amici. Tre anni dopo trasportava fino a Toluca gli scarti di 1.300 famiglie della capitale. Oggi il caffè dell’organizzazione nella colonia Roma fa anche da punto di raccolta e ospita laboratori. Dopo è arrivato Hagamos Poposta, dedicato alle feci degli animali, e infine il passo verso i corpi. Finora circa 110 animali sono passati per qualche fase del processo, soprattutto cani e gatti ma anche cavie, uccelli e una tartaruga. Dopo alcuni mesi la famiglia riceve il compost, in quantità variabile secondo la taglia e i materiali usati, e molti lo mettono in giardino o in un vaso. Nel frattempo il gruppo invia meditazioni e letture, perché il lutto ha assunto un peso maggiore del previsto. Le immagini pubblicate online con il permesso delle famiglie dividono il pubblico tra curiosità, perplessità e perfino accuse di usare la morte come marketing.

Cosa accade a un corpo e il possibile salto verso le persone

Alejandro Vargas Sánchez, veterinario della UNAM, spiega che il compostaggio non ferma la decomposizione ma la rende controllata. Paglia o segatura forniscono carbonio per bilanciare l’azoto e assorbono umidità, servono aria e acqua, e la lavanda aiuta a coprire l’odore di ammoniaca che attira le mosche. La temperatura sale e va monitorata insieme a umidità e ossigeno, altrimenti compaiono cattivi odori, infiltrazioni o patogeni. In uno studio su carcasse di maiale durato 98 giorni, un inoculo di batteri del genere Bacillus ha accelerato la degradazione e ridotto i patogeni. Restano dubbi sui farmaci più recenti. Da Hagámonos Composta temperatura e umidità vengono misurate, il corpo resta fermo nelle prime settimane e le ossa vanno spezzate. Il tutto richiede circa cinque mesi. Secondo Vargas la sepoltura favorisce i gas serra più potenti, mentre un compostaggio fatto bene restituisce nutrienti al suolo e genera gas meno nocivi, senza però azzerare l’inquinamento.

Montes de Oca sogna un ultimo atto rigenerativo anche per gli esseri umani e Vargas conferma che i principi biologici sono gli stessi, con tempi e materiali che cambiano per peso e grasso. Negli Stati Uniti 14 stati hanno legalizzato la riduzione organica naturale: Washington è stato il primo nel 2019, mentre in California le regole entreranno in vigore nel 2027. In Germania lo Schleswig Holstein l’ha inserita nella legge funeraria nel 2026 dopo circa due anni di sperimentazione, con l’obbligo di seppellire la terra ottenuta in un cimitero. In Messico invece non esistono norme specifiche per il compostaggio umano.

Fonte: TecnoAndroid