iPhone 20, Apple punta su un display curvo su quattro lati

Nel 2017 Apple aveva celebrato i primi dieci anni del suo smartphone con iPhone X, il rinnovamento estetico più profondo mai visto sulla linea. Per il ventesimo compleanno tutte le indiscrezioni puntano nella stessa direzione: con iPhone 20 l’azienda starebbe preparando un altro redesign destinato a segnare un’epoca. Il modello commemorativo non è atteso prima di settembre 2027, eppure le fughe di notizie si accumulano ormai da mesi. Secondo Mark Gurman di Bloomberg lo sviluppo sarebbe già in una fase avanzata e il quadro che emerge da più report è quello di un telefono simile a un’unica lastra di vetro, senza interruzioni.

Vetro curvo su quattro lati e niente più fori sul fronte

Il cuore del progetto è un design interamente in vetro con il pannello che si incurva su tutti e quattro i lati, nascondendo la cornice metallica durante l’uso quotidiano. Per ottenere questo effetto Apple lavorerebbe insieme a Samsung su un display definito “equal depth quad curved”, cioè con curvature della stessa profondità su ogni bordo. Sul fronte tecnologico circolava anche l’ipotesi di un pannello OLED Samsung più luminoso e sottile basato sulla tecnologia Color Filter on Encapsulation, nota come COE. Un report più recente però raffredda gli entusiasmi, visto che UBI Research non prevede l’arrivo della COE sugli iPhone Pro prima del 2029 e questo mette in dubbio la sua presenza sul modello del 2027.

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C’è poi la questione del Face ID sotto lo schermo, insieme alla fotocamera frontale. Apple continuerebbe a testare componenti capaci di eliminare l’ultimo ritaglio visibile sulla parte anteriore. Una fotocamera sotto il display ha già debuttato sullo schermo interno di iPhone Duo, ma le recensioni ne hanno criticato la qualità delle immagini. Non è chiaro se una versione migliorata sarà pronta per il lancio previsto nell’autunno 2027. Spariranno forse anche i tasti fisici, perché l’azienda sperimenterebbe pulsanti a stato solido con feedback aptico al posto di laterale, volume, Azione e Controllo fotocamera. Integrati direttamente nel telaio, non si muoverebbero alla pressione pur offrendo una risposta tattile.

Modem, sensori e chip fatti in casa

Sotto la scocca il discorso si fa altrettanto ambizioso. Apple sta sviluppando modem proprietari con cui spera di superare Qualcomm in velocità e funzioni legate all’intelligenza artificiale, e proprio la terza generazione attesa nel 2027 dovrebbe riuscire nell’impresa. I chip C1 e C1X equipaggiano iPhone 16e e iPhone Air, mentre il C2 alimenta oggi iPhone 18 Pro e iPhone Duo. Solo iPhone 18 Pro Max venduto negli Stati Uniti monta ancora un modem Qualcomm, dettaglio che con iPhone 20 potrebbe cambiare anche sul mercato americano.

Novità in arrivo pure per la fotografia. Al posto dei sensori Sony usati da sempre, Cupertino starebbe realizzando un proprio sensore di immagine impilato, di cui esisterebbe già un prototipo funzionante. La tecnologia scelta sarebbe la LOFIC, che consente a ogni pixel di immagazzinare quantità diverse di luce e potrebbe arrivare fino a 20 stop di gamma dinamica. Quanto al processore, dopo A20 Pro montato quest’anno sui modelli iPhone 18 Pro, i dispositivi celebrativi dovrebbero adottare A21 Pro, un chip a 2 nanometri di seconda generazione.

Batteria, memoria e dimensioni

Sul fronte dell’autonomia si parla di una batteria con anodo al silicio, in grado di accumulare più ioni di litio per grammo e quindi di garantire una durata maggiore senza aumentare l’ingombro fisico della cella. Apple valuterebbe inoltre una memoria DRAM impilata verticalmente, la cosiddetta mobile high bandwidth memory, per incrementare la larghezza di banda e spingere le prestazioni dell’intelligenza artificiale eseguita direttamente sul telefono.

Le versioni previste sono due e risulterebbero leggermente più grandi di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Secondo Digital Chat Station gli schermi misurerebbero 6,41 e 6,96 pollici, con il modello maggiore probabilmente pubblicizzato come un 7 pollici. Prese tutte insieme, queste voci descrivono il ripensamento più radicale di iPhone 20 rispetto ai predecessori dal 2017 a oggi, ma il lancio è ancora lontano e i piani di Apple cambiano spesso dietro le quinte. Funzioni così ambiziose tendono a slittare di uno o due anni, e il Face ID sotto il display in particolare viene dato “a due anni di distanza” ormai da circa cinque anni.

Fonte: TecnoAndroid