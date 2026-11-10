Mickey’s Home Alone: Topolino rilegge Mamma, ho perso l’aereo

Topolino e Pluto restano a casa da soli mentre tutti gli altri partono per le vacanze, ed è proprio da questa dimenticanza che prende il via Mickey’s Home Alone. Si tratta dello speciale natalizio con cui Disney rilegge a modo suo il celebre Mamma, ho perso l’aereo. La casa di Burbank ha presentato il trailer insieme alle immagini ufficiali e ha svelato qualcosa in più su una storia che porta uno dei film più amati delle feste dentro l’universo del topo più famoso del mondo. Tutto parte da una vacanza organizzata da Minnie al Palazzo di Ghiaccio. Nel trambusto della partenza però i due finiscono per essere lasciati indietro, senza che nessuno se ne accorga.

Una cena di Natale da difendere a ogni costo

Per Topolino e Pluto restare soli non significa godersi un po’ di tranquillità. Sulle loro spalle ricade infatti un compito piuttosto delicato, cioè proteggere la cena di Natale. A metterla in pericolo ci pensano un procione e una donnola, decisi a combinare guai mentre il resto della compagnia è lontano. Saranno proprio loro gli avversari da tenere a bada durante l’assenza del gruppo, in un gioco di trappole e contromosse che richiama da vicino lo spirito del film originale.

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Nel frattempo Minnie e gli amici si rendono conto di aver dimenticato i due compagni e provano in tutti i modi a tornare indietro. Il racconto procede così su due binari paralleli. Da una parte c’è la difesa della tavola imbandita, dall’altra il viaggio di ritorno di chi si è accorto troppo tardi della dimenticanza.

Il progetto non è una sorpresa dell’ultimo minuto. Disney aveva già annunciato lo speciale a giugno, collocandolo nel programma delle festività di Disney Jr. e Disney+. Il trailer arriva quindi ad accompagnare un’operazione già ufficiale, per la quale adesso sono disponibili anche le prime immagini e un calendario di debutto più preciso rispetto alla generica finestra natalizia indicata all’inizio.

La squadra dietro la nuova avventura di Topolino

La realizzazione è stata affidata a Wild Canary, che lavora in associazione con Disney Jr. Dietro la macchina da presa c’è Shane Prigmore, mentre Tom Rogers ricopre il ruolo di produttore esecutivo e Rachel Ruderman quello di coproduttrice esecutiva. Sono questi i nomi indicati da Disney per dare forma alla nuova storia natalizia con protagonista Topolino. Grande spazio viene dato anche alla musica. Lo speciale include due canzoni originali firmate da Keith Harrison Dworkin, intitolate Ho Ho Home for Christmas e Favorite Christmas Feeling. Entrambi i brani sono stati scritti appositamente per questa produzione e accompagnano le vicende del topo e del suo fedele cane lungo tutta l’avventura.

Colonna sonora e data di uscita su Disney+

La colonna sonora porta invece la firma di Tony Morales e comprende anche un nuovo arrangiamento di Jingle Bells, uno dei motivi natalizi più conosciuti in assoluto. Per le musiche Disney ha annunciato inoltre un EP digitale con uscita fissata all’inizio di novembre, quindi prima del debutto televisivo e in streaming. Questo è il calendario comunicato per la pubblicazione musicale, anche se i dati disponibili non ne confermano separatamente l’effettiva uscita.

Quanto allo speciale vero e proprio, l’appuntamento su Disney+ è fissato per il 27 novembre 2026. Il giorno prima, il 26 novembre, Mickey’s Home Alone andrà in onda su Disney Jr. negli Stati Uniti. La disponibilità per il pubblico italiano non è stata ancora indicata in modo specifico, per cui la data della piattaforma fa riferimento al calendario presentato da Disney e non rappresenta una conferma esplicita dell’arrivo dello speciale nel catalogo italiano.

Fonte: TecnoAndroid