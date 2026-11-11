Xbox Game Pass accoglie Football Manager 27 e Warhammer Survivors

Novembre si apre con un carico di novità per gli abbonati a Xbox Game Pass. Microsoft ha infatti annunciato i giochi in arrivo nel servizio nelle prossime due settimane e nella lista spiccano nomi come Warhammer Survivors, Football Manager 27 e John Carpenter’s Toxic Commando, affiancati da una serie di altri titoli che coprono generi e pubblici piuttosto diversi tra loro.

Il calendario parte subito, già dalla giornata di oggi 4 novembre, e si estende fino al 17 novembre. Come sempre conviene fare attenzione alle singole formule di abbonamento perché non tutti i giochi arrivano su ogni livello del Game Pass. Alcuni sono riservati a Ultimate e alla versione PC, altri approdano anche su Game Pass Premium.

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Ad aprire le danze è Football Manager 27 nella sua edizione per PC, disponibile da oggi per chi possiede Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Nello stesso giorno debutta anche Pit of Goblin, giocabile in Cloud, su Xbox Series X|S e su PC, incluso questa volta in tutti e tre i livelli: Ultimate, Premium e PC Game Pass.

Sempre il 4 novembre tocca a Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, che era già presente su Game Pass Ultimate e PC Game Pass e adesso si allarga anche a Game Pass Premium. Il titolo è disponibile in Cloud, su Xbox Series X|S, sulle console portatili e su PC. Nella stessa data arriva poi Void/Breaker, accessibile in Cloud, su console Xbox Series X|S e su PC per gli abbonati Ultimate, Premium e PC Game Pass.

Il 5 novembre il programma si fa piuttosto fitto. Escape Academy 2: Back 2 School sbarca in Cloud, su Xbox Series X|S, su dispositivi Handheld e su PC, ma solo per Ultimate e PC Game Pass. Firefighting Simulator: Ignite invece raggiunge tutti e tre i livelli del servizio, mentre MySims Cozy Bundle arriva in Cloud, su console e su PC con Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Da Warhammer Survivors a Toxic Commando, il resto di novembre

La seconda settimana porta con sé alcuni dei nomi più attesi. Il 10 novembre è il turno di Football Manager 2027 Console, che amplia la presenza della serie anche in Cloud e su Xbox Series X|S oltre che su PC, sempre per gli abbonati Ultimate e PC Game Pass. Nella stessa giornata fa il suo ingresso Warhammer Survivors, giocabile in Cloud, su Xbox Series X|S, su portatili e su PC con le stesse due formule. A chiudere la giornata c’è Tanuki: Pon’s Summer, disponibile in Cloud, su console e su PC.

L’11 novembre arrivano due titoli. Hope in the City approda in Cloud, su Xbox Series X|S e su PC per Ultimate e PC Game Pass, mentre Thronefall si mostra più generoso e finisce anche in Game Pass Premium, con supporto a Cloud, console, dispositivi portatili e PC. Il giorno seguente, il 12 novembre, è la volta di John Carpenter’s Toxic Commando, che sarà accessibile in Cloud, su Xbox Series X|S e su PC per tutti e tre i livelli di abbonamento.

Le ultime due aggiunte sono fissate per il 17 novembre. Aphelion, già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass, viene esteso anche a Game Pass Premium ed è giocabile in Cloud, su Xbox Series X|S, su Handheld e su PC. Paw Patrol: Dino World invece arriva in Cloud, su console e su PC per gli abbonati Ultimate, Premium e PC Game Pass.

Per quanto riguarda i costi, Xbox Game Pass Ultimate è proposto a 20,99 euro al mese e consente di accedere senza limitazioni a tutti i titoli presenti nel catalogo, che si arricchisce ogni mese con nuove uscite. L’abbonamento comprende anche PC Game Pass, EA Play e il Cloud Gaming ed è acquistabile direttamente dal Microsoft Store.

Fonte: TecnoAndroid