Apple punta sulla Turchia: cinque Developer Academy e non solo

Apple ha annunciato un nuovo piano di espansione in Turchia che prevede l’apertura di cinque nuove Apple Developer Academy, di un Apple Developer Center e di una Apple Manufacturing Academy. L’annuncio arriva in un momento preciso, cioè mentre Tim Cook, oggi executive chairman della società, si trova nel paese per una visita che lo sta portando a contatto con realtà molto diverse tra loro. Non si tratta quindi di un comunicato isolato, ma di una mossa che coincide con la presenza fisica di una delle figure più riconoscibili dell’azienda.

Il pacchetto messo sul tavolo da Apple è piuttosto articolato e tocca ambiti differenti. Da una parte c’è la formazione degli sviluppatori, con ben cinque accademie dedicate. Dall’altra c’è un centro pensato sempre per chi crea software, affiancato da una struttura che, già dal nome, guarda al mondo della produzione. Tre tipologie di strutture diverse, sette sedi in totale, tutte concentrate in un solo paese.

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Cinque accademie, un centro e una scuola per la manifattura

Il numero che salta subito all’occhio è quello delle Developer Academy. Cinque nuove sedi non sono poche, soprattutto se si considera che vengono annunciate tutte insieme e tutte nello stesso territorio. Il nome stesso lascia intendere la loro funzione, ovvero offrire un percorso a chi vuole lavorare nello sviluppo di applicazioni all’interno dell’ecosistema della mela morsicata.

Accanto alle accademie arriverà anche un Developer Center, uno solo in questo caso, che completa l’offerta rivolta alla comunità di programmatori locali. La presenza di entrambe le strutture indica un interesse chiaro verso chi scrive codice e costruisce app, un pubblico che Apple considera evidentemente centrale anche in Turchia.

Il terzo tassello è forse quello più particolare. La Manufacturing Academy sposta l’attenzione dal software alla parte industriale, quella legata alla produzione. È un segnale che il piano della società non si limita al solo mondo delle applicazioni ma abbraccia anche un settore diverso, più vicino alle fabbriche che agli schermi. Anche in questo caso si parla di un’unica sede.

Il viaggio di Tim Cook tra negozi, sviluppatori e creator

Mentre gli annunci prendevano forma, Tim Cook era impegnato in un vero e proprio tour del paese. Il programma della visita è stato piuttosto fitto e ha toccato categorie molto eterogenee. Il dirigente ha incontrato i dipendenti dei negozi Apple, cioè le persone che ogni giorno lavorano a contatto con i clienti, e poi diversi sviluppatori di app, quelli che con ogni probabilità saranno tra i primi a guardare con interesse alle nuove accademie.

Non sono mancati i creatori di contenuti, una figura ormai fondamentale nel modo in cui i prodotti tecnologici vengono raccontati e presentati al pubblico. Nella lista degli incontri compare anche un atleta, un dettaglio che rende il quadro ancora più variegato, insieme ad altre persone coinvolte nel corso del viaggio. La scelta di far coincidere l’annuncio con la visita del suo executive chairman dà all’iniziativa un peso particolare. Cook non si è limitato a presenziare a eventi ufficiali ma ha incontrato chi lavora nei negozi, chi sviluppa software e chi crea contenuti, mentre Apple rendeva noto l’arrivo in Turchia di cinque Developer Academy, un Developer Center e una Manufacturing Academy.

Fonte: TecnoAndroid