Toyota Corolla Cross elettrica? Un’auto camuffata scatena la curiosità

Toyota sta portando avanti lo sviluppo delle sue future auto elettrificate e un nuovo prototipo, sorpreso durante alcuni test su strada, ne offre una prova piuttosto concreta. A un primo sguardo il veicolo ricorda in tutto e per tutto una Corolla Cross, eppure sotto quella carrozzeria fortemente camuffata potrebbero celarsi soluzioni tecniche pensate per una famiglia di modelli del tutto inedita. Le immagini mostrano un mezzo dalle proporzioni insolite, con parecchi componenti chiaramente provvisori e modifiche strutturali che un semplice restyling del SUV oggi in listino faticherebbe a giustificare.

L’ipotesi che circola con più insistenza è quella di una Toyota Corolla Cross elettrica. Va detto però che sull’identità definitiva del modello non esiste ancora alcuna conferma ufficiale, quindi per ora si ragiona soprattutto sugli indizi raccolti osservando il muletto.

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Cosa raccontano le prime foto spia

Il dettaglio che salta subito all’occhio riguarda le dimensioni. Anche se la carrozzeria è riconducibile quasi interamente a quella della Corolla Cross, il prototipo sembra avere un passo più corto rispetto ai 2.640 millimetri della versione di serie. Una differenza del genere lascia pensare a interventi sulla struttura sottostante, con ogni probabilità necessari per sperimentare una nuova architettura.

Pure il frontale tradisce la sua natura da vettura di laboratorio. I gruppi ottici appaiono montati in posizione provvisoria, senza una reale integrazione con il disegno della carrozzeria. E guardando la parte bassa del veicolo emergono altri elementi curiosi. Sotto il pianale si nota una struttura aggiuntiva, mentre al posteriore non compare nessun terminale di scarico.

Proprio quest’ultimo particolare rafforza l’idea di una propulsione completamente elettrica, anche se la semplice assenza di uno scarico visibile non basta a stabilire con certezza quale sia il sistema di trazione. Di fatto la carrozzeria della Corolla Cross potrebbe servire soltanto a nascondere una piattaforma ancora in piena fase di sviluppo.

Una base comune per elettriche, ibride e plug in

Il muletto potrebbe essere legato alla strategia industriale con cui il marchio giapponese intende continuare a offrire tecnologie di propulsione differenti. La casa nipponica sta infatti affinando il suo approccio multi pathway, cioè la possibilità di rispondere alle richieste dei vari mercati con auto elettriche, ibride tradizionali e ibride ricaricabili.

L’obiettivo è sfruttare una base tecnica condivisa per più tipi di alimentazione. In questo modo si riduce la complessità produttiva e i costi di sviluppo vengono distribuiti su un numero più ampio di veicoli. Un’impostazione simile permetterebbe inoltre agli stabilimenti di adattare con maggiore facilità i volumi all’andamento della domanda, cosa tutt’altro che secondaria.

Si tratta di una scelta che pesa parecchio in un contesto dove la diffusione dell’elettrico avanza a ritmi molto diversi da una regione all’altra. Toyota, dal canto suo, sostiene che condividere la stessa architettura non debba per forza sacrificare le caratteristiche specifiche delle singole motorizzazioni.

Le ipotesi sul futuro del modello

Le immagini spingono senz’altro verso una Corolla Cross a batteria, ma è ancora presto per trarre conclusioni definitive su ciò che il costruttore sta realmente collaudando. Passo accorciato, fari posticci, struttura supplementare sotto il pianale e niente scarico sono indizi interessanti, che da soli però non bastano a dare un nome preciso al progetto.

Per avere un quadro più chiaro bisognerà aspettare i prossimi mesi e soprattutto le mosse ufficiali di Toyota, le uniche in grado di svelare cosa si nasconde davvero dietro quella carrozzeria camuffata.

Fonte: TecnoAndroid