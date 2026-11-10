iPhone senza Dynamic Island: l’idea di un formato 18:9 più corto

Apple potrebbe un giorno ripensare la forma dei suoi telefoni e proporre un iPhone più corto e leggermente più largo rispetto agli attuali iPhone 18, capace però di mostrare la stessa quantità di contenuti. L’idea arriva da Instant Digital, leaker molto seguito su Weibo, che ha provato a immaginare come cambierebbero gli iPhone classici, quelli non pieghevoli, nel momento in cui l’azienda di Cupertino riuscirà a eliminare la Dynamic Island. Va chiarito subito che è lo stesso autore a presentarla come una sua fantasia, da non prendere troppo sul serio. Il ragionamento resta comunque interessante perché riguarda il modo in cui iOS sfrutta la parte alta dello schermo.

Da 19,5:9 a 18:9, come sarebbe un iPhone più compatto

Secondo Instant Digital, Apple modificherebbe le proporzioni del display per adattarle a un nuovo modo di interagire con il sistema. Il momento giusto sarebbe quello in cui sul frontale resterà soltanto un piccolo foro per la fotocamera, oppure quando la fotocamera frontale finirà completamente sotto il pannello.

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A quel punto la scelta non sarebbe quella di allargare ancora lo schermo ma di accorciare il telefono, sottraendo più o meno l’altezza oggi occupata dalla barra di stato. Il rapporto passerebbe dagli attuali 19,5:9 a circa 18:9, con un dispositivo più comodo da impugnare e decisamente più pratico da usare con una mano sola.

La parte più curiosa del discorso è che uno schermo più basso non significherebbe meno informazioni visibili. I comandi che oggi compaiono sotto la barra di stato verrebbero spostati sulla stessa riga dell’orario e delle icone di sistema, senza occupare una fascia separata. Lo spazio recuperato eliminando il foro verrebbe quindi restituito sotto forma di comodità d’uso e non come superficie in più.

La zona superiore dello schermo è già in trasformazione

L’ipotesi non nasce dal nulla, visto che Apple ha già iniziato a rivedere quell’area. Su iPhone 18 Pro la Dynamic Island è più piccola e riesce a mostrare fino a tre Attività in tempo reale contemporaneamente, contro le due dei modelli precedenti. Su iPhone Duo invece, nello schermo esterno, iOS adotta una barra di stato compatta posizionata in un angolo e colloca la Dynamic Island in verticale lungo il lato. C’è anche un dettaglio che rende il quadro più coerente. iPhone Duo da aperto ha un rapporto di 2:1, formato cioè da due metà identiche, esattamente come diventerebbe lo smartphone tradizionale passando a 18:9.

Sui tempi di un iPhone senza fori le voci non coincidono. Digital Chat Station ha spiegato che Apple sta sperimentando la fotocamera sotto il display e ha descritto una fase intermedia con un foro ben visibile per la camera frontale, simile a quello di iPhone Duo. Rispondendo a un utente convinto che anche i modelli del 2027 e del 2028 conserveranno foro e proporzioni attuali, Instant Digital ha ribattuto che secondo alcune persone del settore il foro potrebbe sparire proprio nel 2028. L’analista di display Ross Young si aspetta invece che i Pro di quell’anno mantengano un foro centrale per la fotocamera.

Dopo l’iPhone del ventesimo anniversario cambierà anche iOS?

In un altro post Instant Digital ha raccontato di avere la sensazione sempre più forte che, dopo il lancio dell’iPhone del ventesimo anniversario previsto nel 2027, iOS cambierà in modo profondo. Non soltanto nella grafica ma anche con un sistema di interazione a cui gli utenti non sono abituati. Pure in questo caso si tratta di un’impressione personale e non di un’informazione concreta.

Per quel modello Mark Gurman ha parlato di vetro curvo e cornici più sottili, nel cambiamento più importante della linea Pro dai tempi di iPhone X. Ed è proprio quel telefono il precedente che dà senso all’intero discorso. Quando nel 2017 Apple eliminò il tasto Home, con iOS 11 arrivò la navigazione basata sullo scorrimento dal basso verso l’alto, e un cambio nell’hardware finì per trasformare il modo stesso di usare il sistema operativo.

Fonte: TecnoAndroid