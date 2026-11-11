Toro e asino, un legame sociosessuale raro scoperto in Etiopia

Un toro e un asino, entrambi maschi, si cercano ogni giorno nei pascoli dell’Etiopia per leccarsi, strofinarsi e passare il tempo insieme. Non è la trama di una favola ma il cuore di uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology, che descrive un vero legame sociosessuale tra due animali appartenenti a famiglie tassonomiche diverse. I comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso sono ampiamente documentati in natura, ma osservarli tra specie così distanti è davvero raro. Proprio questo rende il caso tanto particolare.

I protagonisti hanno nomi presi in prestito dall’epica greca. Il toro si chiama Achille, l’asino Patroclo. Vivono in una zona di pascolo etiope e si incontrano solo di giorno, perché appartengono a proprietari diversi e trascorrono le notti separati. Il gruppo di ricerca li ha scoperti per puro caso, mentre era impegnato sul campo a studiare i babbuini gelada. Gli studiosi hanno notato il toro montare l’asino senza che quest’ultimo tentasse di sottrarsi o mostrasse segnali di minaccia.

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Achille e Patroclo, una coppia inseparabile al pascolo

Nelle giornate di osservazione i due animali si sono scambiati di continuo quelli che gli etologi chiamano comportamenti affiliativi, cioè gesti sociali capaci di esprimere o consolidare un legame. Si leccavano e si strofinavano a vicenda, tanto per cominciare. Ma c’è di più. Achille e Patroclo passavano molto più tempo vicini che lontani e le loro interazioni affettuose erano decisamente più frequenti di quelle che intrattenevano con gli altri animali della mandria.

Il rapporto reggeva anche quando nei paraggi c’erano possibili partner dell’altro sesso, sia bovini sia asini. Le osservazioni mostrano inoltre che Patroclo presentava spesso la parte posteriore al toro. Achille, dal canto suo, ha provato in due occasioni a montare un altro asino maschio. In quel caso però la reazione è stata del tutto diversa, perché l’animale ha cercato di evitarlo e ha mostrato chiari segnali di minaccia.

Cinquantuno monte in quattro giorni e un legame che si rafforza

Nei quattro giorni in cui la coppia è stata seguita da vicino, i ricercatori hanno contato 51 monte di Achille su Patroclo. In 34 di queste c’è stata intromissione, ovvero penetrazione. Il dato più interessante però arriva dopo. Il contatto affiliativo cresceva in modo netto subito dopo gli episodi sessuali. Prima della monta compariva in circa un quarto dei casi, dopo in quasi tre quarti. Un indizio che fa pensare a un ruolo delle interazioni sessuali nel mantenimento del rapporto sociale tra i due.

Gli autori restano prudenti. “Sebbene interpretare questo comportamento sia una sfida, i tentativi di monta insieme alle ripetute interazioni di affiliazione reciproca tra i due animali possono indicare la qualità della loro relazione”, hanno scritto nello studio dedicato al legame tra il toro e l’asino.

Quando gli animali scelgono partner dello stesso sesso

Il comportamento omosessuale nel regno animale non è certo una novità. È stato registrato in specie molto diverse tra loro, come i bonobo, i tursiopi, i macachi giapponesi e i bisonti americani. Una ricerca pubblicata nel 2023 lo ha individuato in almeno 261 specie di mammiferi e ha ipotizzato che in alcuni casi possa contribuire a mantenere le relazioni sociali e a risolvere i conflitti all’interno del gruppo.

Nemmeno le interazioni sessuali tra specie differenti sono sconosciute. In Giappone, per esempio, sono stati osservati macachi giapponesi rivolgere attenzioni sessuali ai cervi sika. Sull’isola subantartica di Marion alcuni ricercatori hanno invece documentato otarie antartiche che tentavano di accoppiarsi con i pinguini reali, episodi però classificati come vere e proprie “molestie sessuali”.

Quello che separa la storia di Achille e Patroclo da questi precedenti è il contesto. Le monte avvenivano all’interno di una relazione segnata da vicinanza costante, preferenza reciproca e gesti affiliativi, senza i segnali di rifiuto o di aggressività registrati in alcuni degli altri incontri tra specie diverse.

Fonte: TecnoAndroid