Simulatori nucleari, l’AI li trasforma in laboratori virtuali

L’intelligenza artificiale applicata ai simulatori nucleari sta per cambiare il modo in cui si prova, si sbaglia e si impara dentro una centrale, senza che nulla di tutto questo tocchi davvero il reattore. È il senso della collaborazione tra Nuclearn e GSE Solutions, che vuole portare strumenti di AI dentro i simulatori già usati dagli operatori, trasformandoli da palestra per il personale a vero e proprio laboratorio virtuale per ingegneri e progettisti.

Serve un passo indietro per capire perché la cosa non è banale. Una centrale nucleare è forse l’esempio più estremo di infrastruttura che non può permettersi errori, o meglio, che nessuno vorrebbe mai vedere sbagliare nella realtà. Da decenni gli operatori si allenano su simulatori ad alta fedeltà, copie digitali dell’impianto capaci di riprodurne il comportamento durante guasti, anomalie e procedure di emergenza. Sono strumenti sofisticati, ma con una destinazione d’uso piuttosto precisa, ed è qui che molti si sorprendono, perché vengono impiegati soprattutto per l’addestramento del personale.

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Dai simulatori per l’addestramento ai laboratori virtuali

L’idea alla base del progetto è allargare quel perimetro. Non più solo un ambiente dove far esercitare chi siede ai comandi, ma uno spazio dove ingegneri e progettisti possano esplorare migliaia di situazioni diverse senza mettere mano fisicamente al reattore. Cambia la prospettiva, in sostanza. Il simulatore smette di essere una specie di aula avanzata e diventa un banco di prova, un posto dove si testano ipotesi, si osservano reazioni, si capisce come si comporta l’impianto in condizioni che nella vita reale non si vorrebbero mai incontrare.

La differenza pratica è enorme se si pensa ai tempi. Provare uno scenario su un impianto vero significa fermi, autorizzazioni, rischi. Provarlo dentro una copia digitale significa poterlo ripetere quante volte serve, cambiando una variabile alla volta. Ed è esattamente il terreno dove l’intelligenza artificiale può fare la differenza, perché permette di moltiplicare il numero di casi analizzati senza moltiplicare allo stesso modo il lavoro umano dietro ogni singolo test.

Scenari costruiti parlando, analisi che arrivano da sole

Il cuore dell’accordo tra Nuclearn e GSE Solutions è l’integrazione di strumenti di AI direttamente nei simulatori sviluppati da GSE. L’obiettivo dichiarato è duplice. Da un lato mettere gli istruttori nelle condizioni di costruire scenari con semplici richieste in linguaggio naturale, quindi scrivendo o dettando cosa si vuole simulare, invece di configurare tutto passo dopo passo come accade oggi. Dall’altro ottenere in automatico l’analisi delle esercitazioni, senza che qualcuno debba passare ore a riguardare dati e ricostruire cosa è andato storto e perché.

Sono due cose che sembrano tecniche e lo sono, ma l’effetto pratico è abbastanza intuitivo. Se creare uno scenario richiede minuti invece che giorni, gli scenari diventano di più. Se l’analisi arriva da sola, il tempo degli istruttori si sposta su ciò che conta davvero, cioè capire come migliorare la risposta a un’emergenza. E questo, in un settore dove ogni margine di sicurezza guadagnato vale moltissimo, non è un dettaglio secondario.

Resta il fatto che parliamo di ambienti chiusi e controllati, dove l’AI lavora su una riproduzione dell’impianto e non sull’impianto stesso. La sicurezza nucleare continua a passare dalle stesse procedure di sempre, con la differenza che ora si potranno stressare molto più a fondo, prima che qualcosa accada davvero.