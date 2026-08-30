Apple Salute, il coach AI potrebbe arrivare a settembre

La nuova app Salute con coach AI integrato è uno di quei progetti Apple che sembrano sempre a un passo dal debutto, salvo poi scivolare al giro successivo. Se ne parlava già per iOS 26.4, poi il rinvio, quindi l’arrivo di iOS 27 senza traccia della revisione promessa. Ora, con Apple Watch Series 12 e Ultra 4 attesi il mese prossimo, la domanda torna a essere legittima: le novità software potrebbero comparire insieme all’hardware?

Non sarebbe una stranezza. Anzi, esistono precedenti piuttosto solidi che rendono lo scenario tutt’altro che remoto, nonostante l’abitudine a considerare giugno come l’unico momento buono per svelare il software.

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Apple Salute: perché settembre ha senso

L’idea che ogni funzione software debba essere annunciata alla WWDC è, semplicemente, sbagliata. Apple ha già usato l’evento di settembre per presentare novità legate alla salute che nulla avevano a che fare con l’hardware appena lanciato. La modalità a basso consumo di watchOS 9, il rilevamento delle apnee notturne di watchOS 11 e le notifiche sull’ipertensione di watchOS 26 sono arrivate tutte in autunno, senza richiedere l’ultimo modello di orologio.

Il ragionamento si applica anche qui. Le funzioni legate a Apple Health hanno un peso comunicativo enorme durante il keynote di settembre, perché si incastrano perfettamente con il racconto attorno al nuovo Apple Watch. Poco importa se poi girano anche su modelli più vecchi: il palcoscenico è quello giusto.

Va aggiunto un dettaglio non secondario. Prima della WWDC, Mark Gurman di Bloomberg aveva avvertito che gli aggiornamenti dell’app Salute, il progetto noto internamente come Mulberry, avrebbero potuto saltare del tutto il keynote di giugno. Previsione azzeccata. Nella sua ricostruzione, l’app riceverà una serie di funzioni basate sull’intelligenza artificiale nate da un servizio di coaching più ambizioso, poi ridimensionato. Tra queste, un monitoraggio migliorato dei valori legati alla glicemia e la possibilità di usare la fotocamera del dispositivo per seguire gli allenamenti. Non erano previste per il rilascio iniziale di iOS 27, e l’annuncio poteva slittare oltre la conferenza per sviluppatori.

Tutto questo non garantisce nulla, sia chiaro. Ma tra i precedenti di settembre e l’ammissione che i tempi sarebbero stati diversi da quelli soliti, un annuncio autunnale appare plausibile, magari con l’arrivo effettivo su iOS 27.1 a ottobre.

Cosa dovrebbe contenere davvero l’aggiornamento

Sulle voci relative a questo pacchetto di funzioni si è accumulata parecchia confusione, complice il numero di variabili in gioco. Per mesi si è parlato di un servizio a sé stante, una specie di Health+ con video girati da medici, pensato come abbonamento indipendente. Quel piano sarebbe stato ridotto, preferendo integrare le novità direttamente nell’esperienza dell’app Salute già esistente.

Due elementi restano però piuttosto definiti. Il primo è il coach basato su intelligenza artificiale, capace di offrire consigli personalizzati partendo dai dati raccolti dall’applicazione. Il secondo riguarda la fotocamera, usata per fornire indicazioni in tempo reale durante gli allenamenti e altre attività legate al benessere fisico. Una funzione che, sulla carta, sposta l’asticella parecchio in alto rispetto a quanto l’app fa oggi.

C’è poi la parte visiva, forse la meno appariscente ma quella che più utenti noteranno da subito: un nuovo design dell’app pensato per rendere leggibili i dati accumulati negli anni. Chiunque abbia provato a orientarsi tra grafici, metriche e tendenze sa quanto l’interfaccia attuale possa risultare dispersiva.

Oltre questi punti, le informazioni disponibili si fanno vaghe. Il quadro completo dipenderà da quanto Apple deciderà di mostrare durante l’evento di settembre, quello che porterà sul palco Apple Watch Series 12 e Ultra 4.