NASA, quattro nuove aziende private per il payload processing

La NASA ha deciso di allargare la platea di aziende private a cui affidare una delle fasi meno raccontate e più delicate di ogni missione spaziale, quella che precede il momento in cui un satellite viene issato sulla punta di un razzo. Si tratta del cosiddetto payload processing, cioè tutta la preparazione dei carichi utili prima del lancio, e da adesso entrano ufficialmente in gioco quattro nuovi fornitori: All Points Logistics, Blue Origin, Firefly Aerospace e L3Harris Technologies. Una scelta che dice parecchio su come stia cambiando l’intera catena che porta un oggetto dalla camera bianca all’orbita.

Chi immagina il lancio come l’unico momento che conta, in realtà, si perde la parte più laboriosa. Prima dell’accensione dei motori serve verificare che il mezzo sia stato costruito a dovere, che funzioni davvero, che sia integrato correttamente con l’hardware di volo e infine che venga consegnato al sito di lancio nelle condizioni giuste. Nessuna scenografia, nessun conto alla rovescia, però è lì che si decide buona parte del successo di una missione.

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Perché la NASA guarda ai privati per il payload processing

Il punto è che il numero di missioni sta crescendo, e con esso cresce anche il numero dei possibili luoghi di partenza. Le cose che si possono fare in orbita si moltiplicano, i progetti in cantiere pure, e la pressione sulle infrastrutture esistenti aumenta di conseguenza. Continuare ad appoggiarsi soltanto alle strutture tradizionali rischia di creare colli di bottiglia, con missioni pronte che restano in coda ad aspettare uno slot in una struttura di preparazione.

Il nuovo meccanismo serve esattamente a evitare questo scenario. Permette all’agenzia di acquistare capacità commerciali anche in località dove tali possibilità semplicemente non esistevano nel momento in cui il contratto originale era stato assegnato. Detto in modo più diretto: la mappa dei siti utili si è allargata, e adesso l’agenzia può muoversi su quella mappa aggiornata invece che su quella vecchia.

L’ingresso di nomi come Blue Origin e Firefly Aerospace conferma quanto il settore privato si sia spinto in profondità dentro processi che un tempo erano appannaggio quasi esclusivo dell’agenzia. Non parliamo soltanto di razzi e vettori, ma di tutta la logistica che sta a monte. All Points Logistics e L3Harris Technologies completano il quadro, portando competenze su gestione, integrazione e supporto tecnico.

Una filiera spaziale sempre più commerciale

La commercializzazione di questa fase della catena spaziale non arriva come una sorpresa. È il naturale prolungamento di una tendenza che va avanti da tempo e che ha già trasformato il modo in cui si accede allo spazio. Prima i lanci, poi i servizi in orbita, adesso anche la preparazione a terra dei carichi utili.

Per la NASA il vantaggio è di flessibilità pura. Avere più fornitori significa poter scegliere in base alla missione, alla posizione geografica, alle tempistiche. Significa anche ridurre il rischio che un singolo punto della filiera diventi il freno di tutto il resto. E in una fase storica in cui i programmi spaziali si accavallano, con carichi utili sempre più numerosi e diversificati, quella flessibilità vale parecchio.

Resta il fatto che il payload processing continua a essere una fase invisibile al grande pubblico. Nessuno la riprende in diretta, nessuno la commenta sui social. Eppure è il passaggio in cui un satellite viene controllato pezzo per pezzo, collegato all’hardware che lo porterà in quota e preparato al viaggio. Sbagliare lì significa compromettere tutto ciò che viene dopo, e l’apertura ai quattro nuovi fornitori nasce proprio dalla consapevolezza che questa parte del lavoro va garantita con margini sempre più ampi.