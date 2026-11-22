Signal si prepara a bloccare le catture dello schermo all’interno dell’app, con un obiettivo molto preciso: impedire a Gemini e Siri AI di leggere le conversazioni degli utenti. La logica dietro la scelta è semplice da spiegare. Gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale, sempre più integrati nei sistemi operativi degli smartphone, potrebbero acquisire il contenuto delle chat e conservarlo, ed è proprio questo lo scenario che l’app di messaggistica vuole evitare. Una mossa che punta a proteggere la riservatezza dei messaggi nel momento in cui sono più esposti, cioè quando compaiono sul display.

Per un servizio che ha costruito la propria reputazione attorno alla privacy, il tema non è affatto secondario. Gli assistenti di nuova generazione non si limitano più a rispondere a domande o a impostare una sveglia, ma possono osservare ciò che passa sullo schermo. E se sullo schermo c’è una chat privata, il rischio diventa concreto.

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Come funzionerà il blocco degli screenshot su iOS 27 e Android

Le modalità cambiano a seconda della piattaforma. Su iOS 27 la protezione passerà da un nuovo interruttore presente nelle impostazioni di Signal, quindi sarà l’utente a decidere se attivarla o meno. Su Android il meccanismo seguirà una strada diversa: il blocco scatterà sui dispositivi in cui l’app riuscirà a rilevare il tentativo di lettura da parte di un assistente. Non tutti i telefoni Android, dunque, si comporteranno allo stesso modo, perché tutto dipenderà dalla capacità di Signal di accorgersi di ciò che sta accadendo.

C’è poi un aspetto pratico che molti noteranno subito, anche senza aver mai usato un assistente AI. Quando il blocco sarà attivo, lo screenshot della chat sarà precluso anche a chi tiene materialmente in mano il telefono. In altre parole la limitazione non colpirà soltanto Gemini o Siri, ma qualsiasi tentativo di catturare quella schermata. Chi è abituato a salvare un messaggio con una rapida cattura dovrà quindi fare i conti con questa novità, almeno finché la funzione resterà accesa.

Si tratta di un compromesso piuttosto evidente. Da una parte c’è la tutela delle conversazioni dagli occhi degli assistenti digitali, dall’altra una piccola rinuncia in termini di comodità quotidiana. Su iPhone la scelta resterà comunque nelle mani dell’utente grazie all’apposito interruttore, mentre sui dispositivi Android la protezione interverrà in base al rilevamento effettuato dall’app.

Perché la crittografia end to end da sola non basta

Per capire il senso di questa misura bisogna guardare a quando entra in gioco. La protezione interverrà infatti dopo che il messaggio sarà arrivato a destinazione. Fino a quel momento il lavoro lo fa la crittografia end to end, che rende il contenuto leggibile soltanto sui dispositivi dei partecipanti alla conversazione. Durante il tragitto, insomma, nessuno può intercettare e decifrare il testo.

Il punto debole, però, si trova proprio alla fine del percorso. Una volta aperta la chat, il testo compare sullo schermo in chiaro, ed è lì che un assistente integrato nel sistema potrebbe acquisirlo. La cifratura protegge il messaggio mentre viaggia, ma non può fare nulla quando le parole sono già visibili sul display. Ed è esattamente in questo spazio che si inserisce il nuovo blocco delle catture deciso da Signal, pensato per chiudere una porta che la crittografia, per sua natura, lascia aperta.

Con questa funzione l’app cerca quindi di estendere la protezione anche all’ultimo tratto, quello in cui il contenuto delle chat è leggibile sul telefono e quindi alla portata di Gemini e Siri AI. Su iOS 27 il controllo passerà dall’interruttore nelle impostazioni, su Android dal rilevamento automatico dei tentativi di lettura da parte degli assistenti.

Fonte: TecnoAndroid