Il Motorola Razr Fold 2026 sta finalmente ricevendo Android 17 in Europa, e per chi ha investito una cifra importante nel pieghevole più ambizioso del marchio si tratta di una notizia attesa da parecchio tempo. Negli ultimi mesi i possessori hanno dovuto osservare con un certo disappunto diversi smartphone più economici della stessa casa aggiornarsi prima del loro dispositivo. Ora la situazione sembra sbloccarsi e il primo aggiornamento major del top di gamma pieghevole risulta in distribuzione.

A segnalare l’arrivo del pacchetto è stato un utente ungherese, che lo ha trovato sul proprio telefono senza essere iscritto al programma beta. Il dettaglio non è affatto secondario perché indica che si tratta del rollout stabile e non di una versione di prova destinata a pochi tester. Il file pesa 4,15 GB, una dimensione coerente con un salto di versione completo del sistema operativo. Per il momento la distribuzione non sembra ancora partita su larga scala ma dovrebbe essere solo questione di tempo prima che il nuovo software raggiunga tutti gli utenti del Vecchio Continente.

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Perché il pieghevole di Motorola ha dovuto aspettare

Il ritardo rispetto ad altri modelli del catalogo non è arrivato senza spiegazioni. Motorola aveva già chiarito che adattare il sistema operativo a un pieghevole con due schermi richiede un lavoro supplementare, soprattutto quando si tratta di gestire le transizioni tra un display e l’altro e il multitasking. Su un dispositivo di questo tipo basta poco perché un’app si comporti in modo strano durante l’apertura o la chiusura, e l’azienda ha preferito prendersi più tempo per rifinire questi aspetti.

Non a caso tra le novità portate dall’aggiornamento spiccano proprio i miglioramenti al multitasking, che su un foldable hanno un peso decisamente maggiore rispetto a uno smartphone tradizionale. Accanto a questi arrivano un’interfaccia rinnovata e notifiche migliorate, tutte funzioni che fanno parte del pacchetto di novità introdotto da Android 17.

C’è poi una piccola ma gradita soddisfazione per chi usa Telegram ogni giorno. Il Razr Fold 2026 soffriva infatti di un bug piuttosto fastidioso che faceva sovrapporre l’interfaccia dell’app di messaggistica alla barra di stato su entrambi gli schermi, rendendo alcuni pulsanti impossibili da raggiungere. L’utente che ha ricevuto l’aggiornamento conferma che il problema è stato risolto.

Sette anni di supporto e gli altri aggiornamenti in corso

Sul fronte del software il pieghevole di Motorola può contare su una promessa di lungo periodo. L’azienda garantisce infatti sette anni di aggiornamenti Android e patch di sicurezza, con una copertura che si estende fino a marzo 2033. Per questo primo ciclo, però, i tempi sono stati tutt’altro che rapidi: il major update è arrivato cinque mesi dopo il debutto ufficiale di Android 17. Il quadro degli aggiornamenti, del resto, è piuttosto movimentato anche su altri dispositivi. Samsung Galaxy A24 ha ricevuto One UI 9 basata su Android 17, mentre per Xperia 10 VIII e Xperia 10 VII la distribuzione della nuova versione è già partita, anche se con alcune funzioni di punta escluse. Motorola nel frattempo sta portando il nuovo sistema operativo anche su altri modelli della sua gamma, e Motorola Edge 70 Pro ha già ricevuto Android 17 in Europa.

Fonte: TecnoAndroid