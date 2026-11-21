Gemini arriva sul Mac con una novità decisamente interessante, perché l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google adesso è in grado di usare in prima persona le app del computer per portare a termine un compito che richiede più passaggi. Si parla quindi di capacità agentiche e di vero e proprio controllo del sistema, una funzione che Google ha iniziato a distribuire nell’app per macOS. Per ora però la novità è riservata agli utenti degli Stati Uniti e funziona soltanto in inglese.

Il concetto merita una spiegazione semplice. Fino a oggi un assistente come questo veniva usato soprattutto per rispondere a domande, scrivere testi o riassumere documenti, lasciando poi all’utente il compito di mettere in pratica il risultato. Con il controllo del computer il discorso cambia, perché l’intelligenza artificiale non si ferma più alla risposta ma passa all’azione, aprendo file, spostandosi tra le applicazioni e compilando campi proprio come farebbe una persona seduta davanti allo schermo.

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Dal PDF al modulo online senza copiare a mano

Uno degli esempi più calzanti per capire come funziona riguarda un preventivo di spedizione. In una situazione del genere l’assistente è in grado di aprire i PDF salvati sul computer, recuperare pesi, misure e indirizzi e poi riportare tutte queste informazioni nei campi del modulo presente sul web, esattamente dove servono. Un’operazione che normalmente richiede diversi passaggi e parecchia attenzione, tra un documento da consultare e una pagina da riempire, viene così affidata interamente a Gemini.

Si tratta di quel genere di attività ripetitive che fanno perdere tempo e in cui basta poco per sbagliare un numero o dimenticare un dato. Il fatto che l’AI possa leggere le informazioni da una fonte e trascriverle in un’altra, passando da un’app all’altra senza bisogno di istruzioni continue, è proprio il cuore di questa nuova funzione pensata per il Mac.

Una finestra separata per lavorare in parallelo

Come accade anche con altre soluzioni sviluppate dai concorrenti, tutte le operazioni avvengono in una finestra separata. In pratica nella chat si potrà vedere in diretta dove l’assistente clicca e cosa digita, così da tenere sotto controllo ogni passaggio che compie mentre porta avanti il lavoro richiesto.

L’aspetto forse più comodo riguarda il cursore del Mac, che rimane libero durante tutto il processo. Questo significa che non serve restare fermi a guardare l’intelligenza artificiale mentre compila il modulo, perché nel frattempo si può continuare a lavorare tranquillamente in un’altra applicazione. L’assistente di Google si occupa della pratica in background e l’utente non perde il controllo del proprio computer, potendo dedicarsi ad altro senza interruzioni.

Una scelta che rende la funzione molto più pratica nell’uso quotidiano, perché evita che il computer resti bloccato per tutto il tempo necessario a completare un’attività. La distribuzione della novità nell’app per macOS è già partita, anche se al momento coinvolge soltanto gli utenti statunitensi e la lingua inglese.

Fonte: TecnoAndroid