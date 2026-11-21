Un gruppo di scienziati è riuscito a inviare un messaggio impossibile da bloccare attraverso un muro, usando come mezzo di trasmissione la gravità e un comune ascensore. L’aspetto più curioso è che la ricerca non puntava affatto alle comunicazioni. Lo scopo iniziale era determinare la massa dei camion e di altri veicoli. Detta così sembra quasi una trovata da romanzo di spionaggio, eppure si tratta di un esperimento scientifico vero e proprio. Il punto di forza sta proprio nella natura del segnale. La forza di gravità attraversa la materia senza essere fermata da pareti o ostacoli fisici, e per questo un messaggio affidato a lei non può essere intercettato o schermato come accade con altri tipi di trasmissione.

Un ascensore al posto di un’antenna

Nella vita di tutti i giorni siamo abituati a pensare alle comunicazioni in termini di onde radio, cavi, segnali luminosi. Sono strumenti efficaci ma hanno un limite evidente perché un muro abbastanza spesso, una schermatura metallica o un semplice ostacolo possono indebolirli o bloccarli del tutto. Con la gravità la situazione cambia radicalmente.

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Ogni oggetto dotato di massa esercita un’attrazione su ciò che lo circonda, e un ascensore che si sposta lungo il suo vano porta con sé una massa considerevole. Spostando quella massa in modo controllato i ricercatori sono riusciti a far arrivare un’informazione dall’altra parte di una parete. Nessun cavo e nessuna antenna. Solo un corpo pesante in movimento e strumenti capaci di avvertirne gli effetti.

È un’idea che colpisce per la sua semplicità apparente. Non serve una tecnologia esotica per generare il segnale, perché basta qualcosa che si muove e che pesa abbastanza da essere percepito. La parte complicata, semmai, riguarda la capacità di misurare variazioni così sottili.

Dalla pesatura dei veicoli al messaggio attraverso il muro

Il dettaglio più interessante di tutta la vicenda resta l’origine del progetto. Gli studiosi non stavano cercando un nuovo sistema di comunicazione. Il loro obiettivo era trovare un modo per stabilire la massa di camion e altri mezzi pesanti, un’esigenza molto concreta e decisamente lontana dalle suggestioni fantascientifiche.

Proprio lavorando su questa misurazione è emersa la possibilità di usare lo stesso principio per qualcosa di completamente diverso. Se uno strumento è in grado di cogliere la presenza di un veicolo attraverso la sua attrazione gravitazionale, allora può percepire anche un altro oggetto massiccio in movimento, come appunto un ascensore. E se quel movimento segue uno schema preciso, diventa un vero e proprio messaggio.

Non è raro che la scienza proceda così, con scoperte che nascono a margine di altri obiettivi. In questo caso il passaggio dalla pesatura dei mezzi pesanti alla trasmissione di informazioni attraverso una parete mostra quanto possa essere versatile una tecnica di misurazione costruita per uno scopo pratico. Il cuore della dimostrazione resta comunque uno solo. Il segnale ha superato il muro senza che nulla potesse fermarlo, perché la gravità non conosce barriere fisiche, e gli scienziati sono riusciti a sfruttarla per far arrivare il loro messaggio a destinazione con l’aiuto di un ascensore.

Fonte: TecnoAndroid