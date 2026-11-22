Al CERN i fisici sono riusciti a osservare la materia su una scala che finora nessun esperimento aveva mai toccato. Il merito va all’esperimento LHCb, che ha sondato distanze nell’ordine degli zeptometri studiando un decadimento particolarmente raro. Per il momento i dati raccolti vanno d’accordo con il Modello Standard, il quadro teorico con cui la fisica descrive le particelle e il modo in cui interagiscono. Si tratta di una prima finestra sperimentale su un territorio rimasto fino a oggi fuori portata, aperta grazie al Large Hadron Collider, il grande acceleratore che si trova proprio al CERN.

Il punto interessante sta nella combinazione di due elementi. Da una parte c’è la scala raggiunta, talmente minuscola da risultare difficile anche solo da immaginare. Dall’altra c’è il metodo scelto dai ricercatori, che non hanno puntato su un’osservazione diretta ma hanno usato un decadimento raro come una sorta di lente per spingersi dove gli strumenti tradizionali non arrivano.

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Quanto è piccolo uno zeptometro

Per capire la portata del risultato conviene fermarsi un attimo sui numeri. Uno zeptometro corrisponde a un trilionesimo di nanometro. E il nanometro, già di suo, è un miliardesimo di metro. Mettendo insieme le due cose si arriva a una grandezza che equivale a un millesimo di miliardesimo di miliardesimo di metro. Detto in altro modo, dentro un singolo nanometro ci starebbero mille miliardi di zeptometri, e per coprire un metro intero ne servirebbero mille miliardi di miliardi.

Sono cifre che sfuggono a qualsiasi intuizione quotidiana. Nessun microscopio e nessuno strumento ottico può avvicinarsi a dimensioni del genere, ed è proprio per questo che la fisica delle particelle ricorre agli acceleratori. Al Large Hadron Collider le particelle vengono fatte scontrare e i ricercatori analizzano ciò che ne viene fuori, ricostruendo indirettamente quello che succede su scale altrimenti invisibili. L’esperimento LHCb ha sfruttato esattamente questa strategia per ottenere la sua prima occhiata sul mondo degli zeptometri.

Un decadimento raro che per ora non smentisce il Modello Standard

Il cuore dello studio è un decadimento, cioè il processo con cui una particella si trasforma in altre. Quello analizzato dai fisici di LHCb è raro, e proprio questa rarità lo rende prezioso. Studiandolo con attenzione i ricercatori sono riusciti a sondare distanze estremamente ridotte, trasformando un fenomeno poco frequente in uno strumento di indagine capace di arrivare dove la materia non era mai stata esplorata prima.

Ogni volta che si apre una porta su una scala nuova la domanda è sempre la stessa. Le leggi che conosciamo continuano a funzionare anche lì, oppure emerge qualcosa di inatteso? In questo caso la risposta arrivata dal CERN è piuttosto netta. I risultati ottenuti da LHCb sono in linea con le previsioni del Modello Standard e non mostrano segnali che vadano in direzione diversa. La teoria, in altre parole, tiene anche a distanze dell’ordine degli zeptometri.

C’è però un dettaglio da non trascurare, ed è quel “per ora” che accompagna la conferma. Si parla infatti di una prima finestra sperimentale, non di un capitolo chiuso. Quella appena ottenuta al Large Hadron Collider è la prima esplorazione della materia a questa scala, e nelle misure disponibili il Modello Standard ha superato la prova senza mostrare incrinature.

Fonte: TecnoAndroid