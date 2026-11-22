Usare tastiera e mouse su Xbox Series X è possibile, anche se con qualche limite da conoscere prima di collegare le periferiche. Sul piano delle vendite la PS5 ha nettamente superato le console Microsoft in questa generazione, eppure Xbox Series X resta un’ottima macchina da gioco. Insieme alla sorella minore Xbox Series S offre una gamma piuttosto ricca di opzioni di accessibilità, e tra le più interessanti c’è proprio un supporto abbastanza solido agli accessori tipici del PC.

L’idea di giocare su console con tastiera e mouse può sembrare un po’ fuori dagli schemi, ma il Dreamcast lo faceva già un quarto di secolo fa, quindi i precedenti non mancano. E i titoli Xbox che offrono almeno una compatibilità parziale con queste periferiche sono davvero tanti.

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Come collegare tastiera e mouse e quali limiti aspettarsi

Microsoft ha fatto un lavoro apprezzabile sul fronte dell’accessibilità, però il supporto a tastiera e mouse su Xbox Series X/S non vale per tutti i giochi. Non solo. Anche tra i titoli compatibili non tutti garantiscono un supporto nativo, e in quei casi alcune azioni richiedono comunque il controller a portata di mano per andare avanti.

Le restrizioni non finiscono qui. Al momento non esiste un modo per collegare un mouse o una tastiera Bluetooth a nessuna delle due console Series. Restano quindi due strade: periferiche cablate oppure dispositivi dotati di dongle 2,4 GHz. Un dettaglio un po’ fastidioso, perché davanti alla TV si gioca quasi sempre a una certa distanza e i cavi diventano scomodi. A meno di tenere la console su una scrivania come fosse un PC, la soluzione più sensata resta quella wireless con ricevitore USB. C’è poi un’altra piccola delusione: il mouse non può essere usato per muoversi nella dashboard Xbox.

La configurazione in sé è semplice. Basta inserire i dongle di tastiera e mouse nelle due porte USB di tipo A sul retro della console oppure in quella frontale. A quel punto la tastiera funziona già per scrivere nella dashboard. Una volta avviato un gioco, invece, le cose cambiano da titolo a titolo. Alcuni riconoscono subito le periferiche e permettono di puntare e cliccare senza fare nulla, altri obbligano a entrare nel menu delle impostazioni con il controller Xbox per attivare i comandi da PC, sempre che siano previsti. Microsoft mette a disposizione la piattaforma, ma le scelte spettano ai singoli sviluppatori. Meglio quindi tenere il pad sempre vicino, giusto per sicurezza.

Quanti giochi supportano tastiera e mouse

Più di quanto ci si possa aspettare. Non si parla dei numeri del PC, ma oggi sono ben oltre 100 i titoli che offrono una qualche forma di compatibilità con tastiera e mouse, anche se il supporto nativo non è garantito ovunque. Nello Xbox Store la pagina di ciascun gioco indica il livello di compatibilità, e quelli privi di controlli PC nativi vengono segnalati come “Limitato”.

Tra i nomi di peso con supporto nativo su Xbox Series X/S ci sono Microsoft Flight Simulator 2024, Halo Infinite e Gears of War E Day. Il primo richiede comandi di simulazione complessi che sul pad non sono mai sembrati del tutto a loro agio, mentre negli altri due si passa il tempo a centrare alieni da lontano con colpi alla testa. Ci sono poi sparatutto competitivi come Overwatch, con gioco multipiattaforma, che abbinano automaticamente agli altri utenti con mouse e tastiera quando rilevano questo tipo di controlli su console. Del resto, in uno sparatutto online frenetico, presentarsi con il gamepad contro chi usa il mouse è un po’ come impugnare un cuscino in un duello con le spade laser.

I vantaggi di giocare con le periferiche da PC

Alcuni benefici sono quasi marginali, come digitare un po’ più in fretta la targa personalizzata in Forza Horizon 6. Altri invece hanno un peso concreto. Nei giochi di simulazione o strategia, pieni di livelli meccanici e inventari articolati, mouse e tastiera risultano semplicemente superiori. Jurassic World Evolution 3, per esempio, si gestisce bene anche con il controller ma rende parecchio con le periferiche da scrivania. La tastiera offre inoltre più tasti rapidi da assegnare, una comodità preziosa in titoli con una gestione dell’inventario impegnativa come Cyberpunk 2077.

Il motivo principale, però, riguarda gli sparatutto in prima persona. Nessun gamepad riesce ad avvicinarsi alla precisione del mouse quando si tratta di mirare e sparare. Halo Infinite, Overwatch, la serie Call of Duty e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl si prestano perfettamente a questo stile di gioco, insieme a molti altri titoli dove i colpi alla testa fanno la differenza.

Fonte: TecnoAndroid