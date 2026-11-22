Un matematico che lavora per Anthropic sostiene di aver trovato una dimostrazione dell’ipotesi di Riemann con l’aiuto di Claude, il modello di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda. Si tratta di Levent Alpöge, che avrebbe lavorato insieme al chatbot per circa sei settimane fino ad arrivare a una prova dettagliata di quello che molti considerano il problema più famoso della matematica. Per lui la questione ha anche un peso personale. Nel suo annuncio ha spiegato che “questo problema è stato l’oggetto sacro della matematica per me fin dall’infanzia”, una frase che fa capire bene quanto l’obiettivo fosse inseguito da tempo.

Perché l’ipotesi di Riemann è così importante

Per capire la portata della notizia bisogna tornare indietro di parecchio, fino al 1859. In quell’anno Bernhard Riemann avanzò un’idea tanto semplice da enunciare quanto difficile da dimostrare. Secondo il matematico tedesco la posizione dei numeri primi lungo la retta dei numeri non sarebbe casuale ma seguirebbe un ordine preciso e dotato di significato. I numeri primi, per chi non li ricordasse dai tempi della scuola, sono quei numeri interi che si possono dividere soltanto per sé stessi e per uno se si vuole ottenere come risultato un altro numero intero.

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Detta così sembra una curiosità da appassionati, eppure la congettura è spesso indicata come il più importante problema irrisolto dell’intera disciplina. Non a caso il Clay Mathematics Institute l’ha inserita tra i suoi celebri Problemi del Millennio e ha messo in palio un premio da 1 milione di dollari, circa 900.000 euro, per chi riuscirà a presentare per primo una soluzione corretta. Generazioni di studiosi ci hanno provato senza successo per oltre un secolo e mezzo, ed è proprio questo a rendere l’annuncio di Alpöge così clamoroso.

Una prova di oltre 250.000 pagine scritta in Lean

C’è poi un aspetto tecnico che merita attenzione. Alpöge non ha consegnato un classico articolo scientifico da sottoporre ai colleghi ma ha presentato il proprio lavoro in Lean, un linguaggio di programmazione pensato apposta per scrivere e verificare dimostrazioni matematiche. Questo strumento permette di controllare in modo rigoroso ogni passaggio logico, e la scelta non è casuale vista la mole del lavoro. Secondo il matematico la dimostrazione completa supera infatti le 250.000 pagine.

Non è l’unico caso recente in cui l’intelligenza artificiale prova a mettere le mani sui grandi enigmi della matematica. A ottobre anche OpenAI aveva pubblicato centinaia di soluzioni a problemi rimasti fino ad allora aperti, insieme ad alcuni passi avanti su altre questioni, tra cui proprio l’ipotesi di Riemann. Per verificare tutte quelle soluzioni potrebbe servire parecchio tempo e lo stesso discorso vale per la prova ottenuta con Claude, che dovrà passare al vaglio della comunità scientifica prima di essere considerata valida a tutti gli effetti.

Qualche segnale incoraggiante però c’è già. James Maynard, matematico dell’Università di Oxford, in Inghilterra, si è detto “certo al 98 o 99%” che la scoperta di Alpöge sia corretta. Se la conferma arrivasse davvero, l’intelligenza artificiale di Anthropic avrebbe risolto un problema vecchio di 167 anni che nemmeno le menti più brillanti del pianeta erano riuscite a sciogliere.

Fonte: TecnoAndroid