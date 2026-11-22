Chi immagina i clienti Bugatti come anziani milionari alle prese con il mal di schiena dovrà probabilmente rivedere le proprie convinzioni. L’idea che le supercar finiscano solo nei garage di signori in là con gli anni regge poco, soprattutto all’estero, dove si muove un mondo completamente diverso. Ci sono tanti giovani che grazie a una startup o a un’intuizione brillante sono riusciti a permettersi vetture di assoluto valore e oggi possono vantare collezioni da sogno. Chi sceglie una Bugatti è sempre più spesso un giovane adulto che ha fatto fortuna, e queste persone non cercano hypercar elettriche ma bolidi capaci di raccontare la loro personalità attraverso un rombo autentico. Non a caso il marchio, pur essendo guidato da un pioniere dell’elettrico come Mate Rimac, non ha alcuna intenzione di lanciare a breve un modello alla spina. Anzi, in Nord America, uno dei suoi mercati principali, cresce la schiera di giovani acquirenti che vogliono divertirsi al volante di auto a benzina.

Un’età media sempre più bassa

A fare chiarezza ci ha pensato Sascha Doering, nominato da poco CEO di Bugatti per le Americhe, che in una recente intervista si è sbilanciato sul futuro del brand partendo proprio dall’evoluzione demografica della clientela. Oggi chi acquista una Bugatti ha in media 42 anni, cioè 10 anni in meno rispetto al passato. Il marchio sta quindi conquistando una nuova generazione, e lo fa nonostante la Tourbillon abbia un prezzo da record, con una base di partenza di 3,8 milioni di euro.

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Molti proprietari, del resto, non si fermano a un solo esemplare ma mettono insieme vere e proprie collezioni. C’è perfino un cliente nordamericano che custodisce ben 14 Bugatti nel proprio garage. Davanti a numeri del genere la Casa ha scelto di non inseguire un futuro esclusivamente elettrico e di continuare a proporre prodotti fedeli alla sua tradizione. Uno dei motivi per cui gli acquirenti sono disposti a investire cifre simili è infatti il motore V16 aspirato da 8,3 litri, capace di regalare un sound epico anche in presenza di tre motori elettrici. Doering ha definito la soluzione ibrida “il meglio dei due mondi”, e da qui si capisce bene quale strada abbia imboccato l’azienda.

Il peso del mercato americano e un DNA da difendere

Bugatti resta un nome che fa rima con esclusività e velocità, e i suoi modelli portano con sé un’idea di raffinatezza che pochi altri costruttori riescono a eguagliare. Il mercato nordamericano vale oggi una quota compresa tra il 35% e il 45% delle vendite globali della Casa francese, un balzo notevole se confrontato con la fetta tra il 20% e il 25% registrata ai tempi dell’esordio in quella regione. Nel corso del 2026 il marchio ha consegnato circa 60 vetture in Nord America, segnando un nuovo primato.

La presenza sul territorio è ormai capillare, con 12 concessionarie negli Stati Uniti, due in Canada e una in Messico. Per i costruttori europei il business si gioca sempre di più su mercati lontani, e un altro esempio arriva dalla Ferrari Luce, richiestissima in Cina. Bugatti però non ha alcuna intenzione di tradire la propria identità per rincorrere un segmento del lusso green che, secondo la visione dell’azienda, neppure tra 30 anni potrà oscurare quello dei motori termici.

Lo stesso vale per la tecnologia di bordo più spinta. Doering considera improbabile che la Casa realizzi un’auto a guida autonoma, nemmeno più avanti nel tempo, perché tutta la filosofia del marchio ruota attorno alle emozioni vere da regalare a chi siede al volante.

Fonte: TecnoAndroid