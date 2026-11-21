Un nuovo problema sta colpendo gli smartphone Google Pixel e riguarda un dettaglio che spesso si nota solo quando smette di funzionare, cioè l’animazione della schermata di blocco. Diversi utenti stanno segnalando che premendo il tasto di accensione il display non sfuma più gradualmente verso il nero come dovrebbe ma si spegne all’improvviso. A finire sotto accusa, almeno secondo chi ha incontrato il difetto, è l’aggiornamento di novembre, che viene indicato come il responsabile della transizione scomparsa.

Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi tempi i telefoni della famiglia Pixel stanno facendo i conti con una serie di problemi legati alle animazioni, e questo è solo l’ultimo episodio di una piccola catena di inciampi grafici che sta attirando l’attenzione dei possessori.

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Come dovrebbe funzionare l’animazione di blocco sui Pixel

Per capire cosa non va bisogna partire da come si comportano normalmente questi dispositivi. Quando si blocca un Pixel il display non si spegne in modo brusco ma mostra una sfumatura discreta prima di diventare completamente scuro. È un effetto di dissolvenza che accompagna lo schermo verso il nero in modo graduale, quasi senza farsi notare. Lo stesso identico passaggio viene usato anche nel percorso inverso, al momento del risveglio del telefono, quando il display torna ad accendersi.

Può sembrare una finezza, e in parte lo è. Questa transizione però ha una funzione precisa, perché rende lo spegnimento e l’accensione dello schermo più piacevoli alla vista rispetto a un display che si oscura o si illumina di colpo. È uno di quei dettagli che contribuiscono alla sensazione di fluidità generale del sistema, e proprio per questo la sua assenza salta subito all’occhio di chi è abituato a vederla ogni volta che prende in mano lo smartphone.

Con il difetto segnalato in questi giorni la dissolvenza semplicemente non c’è più. Si preme il tasto laterale e lo schermo diventa nero in un istante, senza alcun passaggio intermedio. Il telefono continua a bloccarsi regolarmente, quindi non si parla di un malfunzionamento che compromette l’uso quotidiano, ma l’effetto visivo che caratterizzava questo gesto è sparito e molti utenti se ne sono accorti.

Un periodo complicato per le animazioni dei Google Pixel

Il problema della schermata di blocco arriva a brevissima distanza da un altro bug grafico che ha interessato gli stessi dispositivi. Solo un giorno prima era emerso un difetto legato alle animazioni che provocava un fastidioso effetto fantasma durante la chiusura delle app dalla schermata delle applicazioni recenti. In pratica, quando si chiudeva un’applicazione da quel menu, sullo schermo restavano tracce visive che non sarebbero dovute comparire.

Due anomalie di questo tipo in così poco tempo non passano inosservate, soprattutto su telefoni come i Google Pixel che puntano molto sulla cura dell’esperienza software. Entrambi i difetti toccano la parte più visibile dell’interfaccia, cioè quei movimenti e quelle transizioni che accompagnano ogni gesto e che in condizioni normali nessuno nota proprio perché funzionano bene.

Per quanto riguarda la dissolvenza scomparsa, il sospetto degli utenti si concentra tutto sull’aggiornamento di novembre. Secondo le segnalazioni, è dopo l’installazione di questo pacchetto che lo schermo dei Pixel ha smesso di sfumare verso il nero alla pressione del tasto di accensione, spegnendosi invece immediatamente.

Fonte: TecnoAndroid