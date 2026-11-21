Reinstallare il sistema operativo da una vecchia chiavetta comporta un inconveniente spesso sottovalutato, perché Microsoft Defender resta fermo al giorno in cui quel supporto è stato preparato. Per risolvere la questione Microsoft ha rilasciato un pacchetto pensato per aggiornare l’antivirus direttamente all’interno delle immagini d’installazione. L’intervento riguarda Windows 11, alcune edizioni di Windows 10 e Windows Server, con uno scopo molto concreto: mettere a disposizione una protezione più aggiornata già al primo avvio della macchina.

Si tratta di un problema meno raro di quanto si possa pensare. Molte persone, ma anche parecchi tecnici e amministratori di sistema, preparano una chiavetta o un’immagine una volta sola e poi la riutilizzano per mesi. Funziona senza intoppi, il sistema si installa regolarmente, eppure dentro quel supporto c’è una versione di Defender che nel frattempo è invecchiata, a volte anche parecchio.

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Perché una ISO datata pesa sulla sicurezza

Un’immagine ISO può restare perfettamente valida per installare Windows anche dopo molto tempo dalla sua creazione. Il punto è che al suo interno conserva le definizioni dell’antivirus risalenti a quel momento preciso. Sono le informazioni che Defender sfrutta per riconoscere le minacce già note, una sorta di archivio delle impronte lasciate dai software malevoli individuati fino a quel giorno. Tutto ciò che è comparso dopo, semplicemente, non è presente in quell’elenco.

Windows è in grado di scaricare le firme più recenti, certo, ma solo dopo che il computer si è collegato a Internet. Ed è proprio qui che si apre una piccola finestra di vulnerabilità. Tra l’accensione del PC appena installato e l’arrivo delle nuove definizioni passa un intervallo di tempo in cui la macchina è operativa ma la sua difesa non è allineata con le minacce attuali. Poter aggiornare il supporto d’installazione prima di usarlo significa ridurre sensibilmente quel periodo scoperto, perché il sistema parte già con una base di protezione più fresca.

Per chi gestisce più computer o reinstalla spesso Windows, questa possibilità ha un valore pratico evidente. Invece di ricreare da zero l’immagine ogni volta, diventa possibile intervenire su quella esistente e integrarvi la componente di sicurezza più recente, così da non dipendere interamente dal primo collegamento alla rete per ottenere una protezione adeguata.

Le versioni contenute nel pacchetto

Il pacchetto si identifica con il numero 1.463.217.0, che corrisponde anche alla versione delle firme incluse. A quanto pare però l’aggiornamento non si limita alle sole definizioni. Viene rinnovato anche il motore che si occupa di analizzare i file, portato alla versione 1.1.26100.4, insieme al programma che lo fa funzionare all’interno di Windows, che arriva alla versione 4.18.26100.4. In pratica vengono toccati tutti e tre gli elementi principali su cui si regge l’antivirus integrato nel sistema operativo.

Chi controlla un PC che riceve regolarmente gli aggiornamenti potrebbe notare una discrepanza, cioè firme con un numero di versione più alto rispetto a quello del pacchetto. Non c’è nulla di strano. Microsoft distribuisce le definizioni di Defender con una frequenza molto superiore rispetto a quella con cui aggiorna le immagini d’installazione di Windows 11, Windows 10 e Windows Server.

Fonte: TecnoAndroid