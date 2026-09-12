Sharp 32HF2365EW, smart TV con Google TV in offerta a 169,90 euro

Trovare una smart TV da 32 pollici con Google TV a bordo e HDR10 sotto i 200 euro non capita spessissimo, e la Sharp 32HF2365EW proposta su Amazon a 169,90 euro invece di 229 euro si inserisce esattamente in quello spazio scomodo dove di solito bisogna scegliere: o si risparmia e si rinuncia alle funzioni intelligenti, o si sale di prezzo per avere un sistema operativo decente. Qui il compromesso viene in parte smontato, con uno sconto del 26% su un modello pensato chiaramente come secondo televisore per camera da letto o cucina.

Il punto interessante non è la nitidezza dell’immagine, sia detto subito. La risoluzione si fema a 1366 x 768 pixel su un pannello da 81 centimetri, quindi HD Ready e nulla di più. Chi cerca il 4K deve guardare altrove. Il valore sta tutto nel software e nella dotazione, che in questa fascia di prezzo raramente è così completa.

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Google TV, HDR10 e una dotazione che sorprende per la fascia

A bordo c’è Google TV nella sua versione completa, con Netflix, YouTube e Prime Video già preinstallati e l’accesso a oltre 10.000 applicazioni tramite Play Store. La ricerca integrata di Google fa il suo lavoro, ovvero mette insieme i risultati dei vari servizi di streaming senza costringere a entrare e uscire dalle singole app. Un dettaglio che sembra banale ma cambia l’esperienza quotidiana, soprattutto su un apparecchio che verrà usato di sera, senza troppa voglia di smanettare.

Il supporto a HDR10 e HLG è l’altra nota degna di attenzione, perché su televisori HD di questo prezzo spesso manca del tutto. Il risultato è una resa più contrastata rispetto alla concorrenza priva di queste tecnologie, pur restando nei limiti fisici di un pannello a 60 Hz. Frequenza sufficiente per streaming, digitale terrestre e satellite, meno adatta a chi pensa al gaming spinto.

Sul fronte connettività la lista è più ricca del previsto. Il sintonizzatore è DVB-T/T2/C/S/S2 con supporto HEVC/H.265, quindi già allineato ai nuovi standard italiani di trasmissione. Ci sono tre porte HDMI, una delle quali con ARC e CEC per gestire una soundbar con il telecomando del televisore, e due porte USB. Presenti anche Bluetooth per cuffie, auricolari o casse wireless e Chromecast integrato per mandare contenuti dallo smartphone allo schermo in un paio di tocchi. Il design è frameless in colorazione bianca, scelta insolita che si integra meglio in ambienti chiari o arredati con una certa cura.

L’audio, invece, resta il classico anello debole: due speaker da 3W, essenziali, adatti a un ambiente piccolo e poco più. Il Bluetooth in questo caso diventa una via di fuga concreta, perché collegare una cassa esterna o un paio di cuffie risolve il problema senza spese folli.

Il prezzo su Amazon e come si colloca lo sconto

Il listino ufficiale della Sharp 32HF2365EW è di 229 euro, mentre su Amazon il prezzo attuale è di 169,90 euro. Il risparmio si aggira sui 59 euro, appunto il 26% in meno. Guardando le rilevazioni degli ultimi mesi, il modello ha oscillato tra i 170 e i 195 euro, quindi la cifra attuale si posiziona nella parte bassa dello storico, senza però rappresentare un minimo eclatante mai visto prima. Per chi segue le promozioni su questo prodotto, la soglia dei 170 euro sembra essere diventata un riferimento piuttosto stabile.

Nella confezione arrivano telecomando, batterie AAA, kit di montaggio del piedistallo e guida rapida, il corredo standard per un televisore di questa categoria. La spedizione avviene tramite Amazon.it.

Il quadro complessivo è quello di un prodotto onesto, più funzionale che prestazionale, dove la risoluzione HD Ready e l’audio contenuto sono il prezzo da pagare per avere Google TV, HDR10 e un pacchetto di connessioni completo a meno di 170 euro. Come apparecchio principale del salotto non ha senso, come secondo schermo in casa la dotazione c’è tutta.